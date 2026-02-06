Questa mattina a Gerola Alta si sono svolte esercitazioni sul ghiaccio per il Soccorso alpino. Gli operatori hanno testato le tecniche di salvataggio in condizioni di neve e ghiaccio, in un’area dove il rischio valanghe resta elevato. La neve fresca ha portato con sé rischi concreti, e le squadre sono rimaste sul campo tutta la giornata per migliorare la loro prontezza.

GEROLA La neve tanto attesa è finalmente arrivata, ma attenzione perché il pericolo valanghe è marcato anche per l’intera giornata odierna, sia sulle Retiche che sulle Orobie. "La situazione rimane delicata specialmente su versanti ombreggiati oltre i 1700 metri – avvertono da Arpa Lombardia - Le recenti nevicate poggiano su strati basali deboli, ricostruiti e particolarmente fragili; il distacco può essere innescato con debole sovraccarico propagandosi a distanza. Le valanghe possono essere anche di grandi dimensioni". Il consiglio è dunque di scegliere con attenzione l’itinerario mantenendosi su pendenze inferiori ai 30 gradi, evitare attraversamenti di canali e valutare la morfologia del terreno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Esercitazioni sul ghiaccio per il Soccorso alpino

