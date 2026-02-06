Escursione di San Valentino al mulino fantasma di Rio Salso

Domenica prossima, gli appassionati di natura potranno partecipare all’escursione a piedi al mulino fantasma di Rio Salso. Le iscrizioni sono aperte e tanti stanno già prenotando il loro posto per vivere una giornata diversa, tra storia e paesaggi incontaminati. La camminata è pensata per chi cerca un’esperienza originale in compagnia, proprio in occasione di San Valentino.

Aperte le iscrizioni per l'escursione a piedi da far appassionare ancor di più gli amanti della natura. E' la suggestiva camminata sul tema "D'Amor, d'arme e d'altre storie al Mulino fantasma di Rio Salso", proposta agli appassionati della natura da "Itrekkabbestia", per sabato 14 febbraio, San Valentino. "Per gli innamorati dell'ambiente selvaggio - dice Davide Prati, guida ambientale escursionistica de "I Trekkabbestia" di San Piero in Bagno - vi presentiamo questa escursione inedita e quasi interamente al di fuori dei sentieri segnati da apposite tabelle. Cammineremo lungo il crinale panoramico di Monte Riccio che separa la ex parrocchia di Strabatenza da quella di Rio Salso, per poi abbandonarlo e scendere decisamente verso quest'ultima, per arrivare al torrente e alle sue belle cascate".

