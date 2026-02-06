Errico FI | Candidature frutto di un lavoro serio e condiviso
Il consigliere regionale Errico di Forza Italia invita il partito a prepararsi con determinazione per le elezioni provinciali del 28 febbraio. Sottolinea che le candidature sono il risultato di un lavoro serio e condiviso, e chiede una mobilitazione forte per affrontare al meglio questa fase politica.
“La definizione delle candidature per le prossime elezioni provinciali rappresenta una scelta politica e amministrativa responsabile, frutto di un lavoro serio e condiviso portato avanti dal segretario provinciale di Forza Italia, l’on. Francesco Maria Rubano, che ha saputo coinvolgere in maniera puntuale e concreta anche la Segreteria Provinciale del Partito”. Il consigliere regionale azzurro sottolinea inoltre il valore politico e umano del passaggio di testimone dei consiglieri provinciali uscenti: “Un ringraziamento sincero va a Vincenzo Fuschini e Anna Iachetta per il lavoro svolto con dedizione e lealtà verso il partito. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
