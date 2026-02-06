Eragon Disney resuscita la saga fantasy di Christopher Paolini | le novità sulla serie

Dopo anni di silenzio, Disney torna a parlare di Eragon. La casa di produzione ha deciso di rispolverare la saga fantasy di Christopher Paolini, anche se questa volta sotto forma di serie TV. Dopo il fallimento del film del 2006, l’azienda sembra voler tentare di nuovo, puntando su una rivisitazione più moderna della storia. Per ora, però, non ci sono ancora dettagli certi sulla data di uscita o sui contenuti, ma la voglia di sfruttare di nuovo i suoi personaggi sembra essere forte.

Dopo aver abbandonato le ambizioni di franchise al cinema dopo il film arrivato nelle sale nel 2006, lo studio ha iniziato a sviluppare una serie, un po' come fatto per la saga di Percy Jackson La nuova dirigenza della Disney sembra stia proseguendo su una strada già battuta in passato, ovvero concentrarsi sulle sue proprietà intellettuali e quindi sfornare l'ennesimo reboot. Dopo aver fallito come saga cinematografica, il franchise di Eragon verrà ora ripensato come serie televisiva per Disney+, un po' come accaduto già per Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, che ha goduto di un rinnovato successo sulla piattaforma. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Dopo tre anni di silenzio, arrivano le prime novità sulla serie TV di Eragon.

#Eragon-Disney+ || La produzione della serie live-action di Eragon si mette in movimento.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

