Era scomparso da giorni | Jonathan Kapoli è stato ritrovato

Jonathan Kapoli, il giovane di San Martino Buon Albergo, scomparso da giorni, è stato trovato. Dopo diverse preoccupazioni, il trentenne è stato rintracciato e sta bene. La famiglia e gli amici possono tirare un sospiro di sollievo.

Jonathan Kapoli, il trentenne veronese scomparso lo scorso 2 febbraio da San Martino Buon Albergo, nella provincia scaligera, è stato ritrovato e sta bene. In base a quanto riporta L’Arena, Jonathan è stato rintracciato in stazione a Pescara.A lanciare l’appello per il suo ritrovamento nelle.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Diego Baroni, il ragazzo di 14 anni scomparso alcuni giorni fa da San Giovanni Lupatoto, Verona, è stato ritrovato a Milano mercoledì mattina.

È stato ritrovato Jonathan Kapoli, il 30enne era scomparso da alcuni giorni da casaVERONA. È stato ritrovato e sta bene il 30enne Jonathan Kapoli, il trentenne che da giorni era scomparso nel nulla in provincia di Verona (QUI ARTICOLO). A lanciare l'allarme erano stati i famigliari ... ildolomiti.it

