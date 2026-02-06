Epstein files compare anche il nome di Conte | ecco perché
L’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte compare nei documenti dei cosiddetti Epstein files. Il nome di Conte emerge in relazione a un periodo in cui Steve Bannon, l’ex stratega di Trump, cercava di influenzare l’Italia per rafforzare un network di estrema destra in Europa. Bannon lo cita come parte di un piano più ampio, collegato alle sue attività nel nostro Paese, ai tempi in cui era al centro della scena politica italiana.
Un altro pezzo di politica italiana nei cosiddetti“Epstein files”. Dopo la diffusione della notizia della presenza del nome di Matteo Salvini nei file del faccendiere americano condannato per abuso sessuale nel 2008, si apprende oggi che anche il nome dell’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte è presente nell’Epstein Library, ovvero i documenti resi pubblici dal Dipartimento di Giustizia del governo statunitense. Si tratta per lo più di email scritte ad Epstein, prima del suo secondo arresto nel 2019 e da Steve Bannon, capo stratega della Casa Bianca durante il primo mandato di Trump. In quel periodo tentava di creare un network di destra in Europa già durante il governo Conte 1, varato il 1° giugno del 2018. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Negli Epstein files anche il nome del commissario Ue Sefcovic. Che smentisce contatti con il finanziere pedofilo
Il nome del commissario europeo al Commercio, Maros Sefcovic, compare in alcuni file pubblicati dal Dipartimento di giustizia americano.
Epstein Files, tra i documenti il nome di Vincenzo Iozzo: chi è l’hacker italiano
Tra le milioni di pagine pubblicate dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sul caso Epstein, spunta anche il nome di Vincenzo Iozzo.
The Epstein Files Are Worse Than We Even Thought
Argomenti discussi: Epstein Files, come ne esce Trump secondo il New York Times; Gli Epstein files lambiscono l'UE, compare il nome di Maros Šef?ovi?. Il commissario respinge qualsiasi implicazione; Quando Jeffrey Epstein si interessò al Milan: quelle email dell'estate 2018 e il dossier girato a vari…; Epstein: Trump compare in 3'200 documenti.
Negli Epstein Files anche il tifo di Steve Bannon per Giuseppe ConteAnche il nome dell'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte compare nell'Epstein Library, cioè tra i documenti desecretati e pubblicati dal Dipartimento di Giustizia del governo federale Usa nell'am ... adnkronos.com
Cosa c’entra Matteo Salvini con gli Epstein filesIl suo nome compare decine di volte nelle mail con le quali Steve Bannon aggiornava Epstein sui suoi rapporti con le destre europee ... ilpost.it
La Stampa. . C’è una domanda che accompagna gli Epstein files e forse non è la domanda giusta. Non riguarda infatti cosa è contenuto in questo materiale sterminato, orribile e confuso, ma l’uso che se ne può fare. [...] Il contesto nel quale, oltre ogni ragionev facebook
C’è una domanda che accompagna gli Epstein files e forse non è la domanda giusta. Non riguarda infatti cosa è contenuto in questo materiale sterminato, orribile e confuso, ma l’uso che se ne può fare. [...] Il contesto nel quale, oltre ogni ragionevole dubbio, s x.com
