Eolie isolate e porti devastati sulla Ionica pendolari nel caos Musolino IV attacca la Regione

La Sicilia orientale si risveglia con porti e isole isolate dopo il passaggio del ciclone Harry. Le Eolie sono rimaste senza collegamenti e molte zone sono ancora tagliate fuori. La regione si trova a fare i conti con i danni e le difficoltà dei pendolari sulla Ionica, che ora devono affrontare disagi e ritardi nelle tratte marittime. La situazione resta critica e ancora da sistemare.

Per la senatrice non c'è stata alcuna prevenzione: "Nel cassetto progetti pronti e finanziati mentre il mare si mangia le nostre coste" "Il passaggio del ciclone Harry lascia ferite profonde e un conto salatissimo per la Sicilia orientale. La situazione nelle Isole Eolie è drammatica: nelle ultime 48 ore i collegamenti sono stati pressoché azzerati, con Liberty Lines e Caronte & Tourist costrette a sospendere la quasi totalità delle corse. Ma a preoccupare è soprattutto lo stato delle infrastrutture portuali, colpite durissimamente dalla furia del mare". Lo dichiara in una nota la senatrice di Italia Viva Dafne Musolino, "facendo il punto sui danni del maltempo".🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su Eolie Isole Eolie, trasporti nel caos: nuova denuncia sulla nave “Lippi” dopo i tagli sulla Napoli–Eolie Maltempo sulle isole, raffiche di vento sulla Calabria e neve in Sardegna: aerei e navi dirottate. Eolie isolate Il maltempo ha interessato le isole italiane, provocando dirottamenti di voli e cancellazioni di traghetti. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Eolie Isole Argomenti discussi: Musolino (IV): Ciclone Harry: Eolie isolate e porti devastati, mentre sulla Ionica pendolari nel caos. Regione assente sulla prevenzione, a Santa Teresa ci si sveglia solo ora; Forti mareggiate nelle isole Eolie: collegamenti solo con la nave Nerea; Maltempo, due cicloni nordafricani sull'Italia: esonda fiume a Sassari, grandi danni alle Eolie. Allerta meteo in otto regioni; Eolie ancora battute da piogge e mareggiate: collegamenti di nuovo interrotti. Ciclone Harry, Musolino (IV): Eolie isolate, porti devastati e pendolari nel caosIl passaggio del ciclone Harry lascia ferite profonde e un conto salatissimo per la Sicilia orientale. La situazione nelle Isole Eolie è drammatica: nelle ultime 48 ore i collegamenti sono stati pres ... strettoweb.com Eolie isolate e sulla Ionica pendolari nel caos. A S. Teresa ci si sveglia solo oraLa senatrice Musolino attacca la gestione della Regione post ciclone Harry . Tra porti devastati nelle Eolie e Sicilia orientale in ginocchio MESSINA – Il passaggio del ciclone Harry lascia ferite ... tempostretto.it Le isole Eolie isolate nella giornata di oggi per condizioni meteo avverse facebook Maltempo: nevica su parte della Sicilia, mentre le Eolie restano isolate x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.