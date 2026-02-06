Eolico Anelli Pc Coraggiosa | L’Appennino è patrimonio di tutti i piacentini
Il consigliere comunale di Piacenza, Anelli, mette in guardia sui rischi dell’eolico sull’Appennino. Parla di un progetto, il maxi impianto
«Come consigliere comunale del Comune di Piacenza, sento il dovere di lanciare un appello che superi i confini dei comuni direttamente interessati: il progetto del maxi impianto eolico "Ferriere" sul Monte Crociglia riguarda ognuno di noi, dal capoluogo ai centri della pianura. Sbaglia chi pensa.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Appennino, no all’eolico industriale
In un contesto di crescente attenzione alla tutela del patrimonio naturale, si è svolto un nuovo incontro dedicato alla salvaguardia dell’Appennino.
Eolico in Appennino: ’lotta’ tra ambientalisti
Una disputa tra ambientalisti accende il dibattito sul progetto eolico a Badia al Vento, nell’Appennino tosco-romagnolo.
