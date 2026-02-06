Enrico Brignano a Carrara | il teatro indoor come nuova location per spettacoli d’autore

Enrico Brignano torna in scena a Carrara con il suo nuovo spettacolo “Bello di mamma!”. L’appuntamento è fissato per il 11 aprile al Padiglione C di CarraraFiere, dove l’attore e comico porterà sul palco uno show tutto nuovo. Questa volta, il teatro indoor si trasforma in una location più intima e comoda, pronta ad accogliere il pubblico in modo più diretto e coinvolgente. La data si avvicina e già si prevedono sold out per un evento che promette di portare risate e emozioni.

**Enrico Brignano a Carrara: il nuovo spettacolo “Bello di mamma!” si presenterà il 11 aprile al Padiglione C di CarraraFiere** A Carrara, nel cuore del Padiglione C di CarraraFiere, il 11 aprile si terrà uno spettacolo unico: *“Bello di mamma!”*, il nuovo one man show di Enrico Brignano. L’attore, comico e conduttore televisivo romano, farà tappa a Marina di Carrara nella sua tournée di spettacoli indoor, che parte ufficialmente a marzo. Lo show, ispirato alle paure quotidiane, alla confusione e alla fragilità dell’attuale società, è presentato in una location particolare: l’area espositiva del padiglione, che ha ormai da tempo trasformato la sua vocazione da evento commerciale in un centro di cultura, spettacolo e attività sociali.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su CarraraFiere Enrico Brignano e la commedia musicale "I 7 re di Roma" al Teatro EuropAuditorium Enrico Brignano fa il 'bis' al PalaTerni: nuova data per il comico romano Enrico Brignano torna al PalaTerni con un secondo spettacolo, confermando il successo della sua performance del 7 marzo. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Enrico Brignano: Papà e passeggini: il CLAC CLAC che decide la tua vita Ultime notizie su CarraraFiere Argomenti discussi: ‘Bello di mamma!’: Enrico Brignano l’11 aprile di scena a CarraraFiere. Imm location perfetta per spettacoli indoor. Domenica In, il dolore di Enrico Brignano: Non sono più figlio. Il sacrificio per sua mammaUn’intervista molto delicata, quella concessa da Enrico Brignano a Domenica In. Ha di certo sfruttato lo spazio per pubblicizzare ulteriormente il suo spettacolo teatrale ma, in breve, Mara Venier ... dilei.it Enrico Brignano a Domenica In: «Veneti ubriaconi». Ira di Zaia: «Queste sono offese e non mi hanno fatto ridere»«I veneti massa de 'mbriaconi», sono state queste le parole di Enrico Brignano durante il programma «Domenica In» condotto da Mara Venier su Rai1 ieri pomeriggio, domenica 28 settembre. Una battuta ... corrieredelveneto.corriere.it ENRICO BRIGNANO – MESSINA 24 marzo – Palarescifina Enrico Brignano torna in Sicilia con uno spettacolo che unisce satira, emozione e memoria, raccontando con il suo inconfondibile umorismo i paradossi del nostro tempo. I biglietti per la data facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.