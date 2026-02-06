Empoli prepara la sua prima trasferta stagionale contro il Palermo. Dopo un ciclo di dieci risultati utili consecutivi, la squadra di Dionisi si trova a dover affrontare una prova di livello al Barbera, con circa 30mila tifosi pronti a spingere i siciliani. L’allenatore toscano cerca di mantenere la concentrazione, sapendo che questa sfida potrebbe segnare una svolta importante nella corsa alla salvezza.

di Simone Cioni EMPOLI Un ambiente caldo, attesi circa 30mila spettatori, ed una squadra di alto livello reduce da 10 risultati utili di fila. Questo attende domani l’ Empoli, che alle 17.15 sarà di scena a Palermo contro la corazzata di Inzaghi, che punta senza mezzi termini al ritorno in A. Una gara la cui difficoltà è palese, ma dalla quale anche gli azzurri possono trovare risposte importanti per il loro cammino di crescita, al di là del risultato finale. Negli occhi di tutti, infatti, c’è ancora il match di andata di due mesi fa quando pur perdendo 3-1 la squadra di Dionisi, che domani tornerà per la prima volta a Palermo da avversario, giocò di fatto alla pari con gli avversari pagando alcune grossolane ingenuità difensive. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Empoli, ora è attesa una prova di livello. La prima di Dionisi al Barbera da avversario

Empoli, attualmente in zona play off a due punti, si prepara a consolidare la propria posizione.

