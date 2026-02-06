Emozioni star e politica | tutto sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali a San Siro ha preso il via questa sera, portando sul palco atleti, star e leader politici. La manifestazione ha mostrato performance artistiche, parate di tutte le nazioni e un messaggio di unità globale. Molti spettatori hanno seguito con entusiasmo, in un clima di festa e attesa.

La cerimonia inaugurale di questa sera a San Siro dà ufficialmente il via ai Giochi invernali Milano Cortina 2026 con la parata delle nazioni, la presenza di grandi ospiti internazionali, performance artistiche attese e un messaggio di unità globale attraverso sport, cultura e spettacolo. L'atmosfera unica allo Stadio San Siro di Milano. Questa sera, venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 20:00, la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 si svolge allo stadio di San Siro a Milano, con l'evento principale che segna l'inizio ufficiale dei Giochi che si estenderanno fino al 22 febbraio.

