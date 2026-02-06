Emma Stone non ha un account Instagram. L’attrice spiega di aver paura dei social e di come questo possa influire sulla sua salute mentale. Racconta di preferire rimanere silenziosa e di seguire le vite degli altri senza impegnarsi direttamente.

Emma Stone ha paura dei social, motivo per cui non ha un account Instagram. L’attrice, che ha girato uno spot in occasione del Super Bowl per Squarespace, società americana che offre un servizio online per costruire e ospitare siti web, ha rivelato a Rolling Stones: “Ho troppo paura per la mia salute mentale per impegnarmi in quel modo, ed è per questo che sono una grande osservatrice silenziosa e adoro seguire quello che fanno gli altri”. L’interprete, quindi, ha spiegato che preferisce navigare tra blog e newsletter: “Da piccola ero molto presa dal creare siti prototipali con vecchi servizi come Angelfire e GeoCities. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Emma Stone rivela perché non usa i social: “Ho troppa paura per la mia salute mentale per impegnarmi in quel modo”

Approfondimenti su Emma Stone Socials

Emma Stone ha deciso di prendersi una pausa da Instagram, perché teme che possa influire sulla sua salute mentale.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Emma Stone Socials

Argomenti discussi: Emma Stone rivela perché è una delle poche star a non avere Instagram; Emma Stone rivela il motivo per cui non usa i social: Ho troppa paura per la mia salute mentale.

Emma Stone rivela perché non usa i social: Ho troppa paura per la mia salute mentale per impegnarmi in quel modoEmma Stone ha paura dei social, motivo per cui non ha un account Instagram. L’attrice, che ha girato uno spot in occasione del Super Bowl per Squarespace, società americana che offre un servizio onlin ... tpi.it

Emma Stone rivela il motivo per cui non usa i socialEmma Stone ha spiegato apertamente perché ha scelto di restare lontana da Instagram e dai social media. L’attrice premio Oscar ne ha parlato in una recente intervista a Rolling Stone, rilasciata in ... lascimmiapensa.com

Ultimamente molti hanno notato che il viso di Emma Stone è cambiato un po’. Non è solo una questione di maturità: è chiaro che ci sia stato qualche piccolo intervento estetico, che ha reso i suoi tratti più definiti e leggermente più duri. Personalmente la preferi facebook

BUGONIA ha ricevuto quattro candidature agli Oscar©. Miglior Film Miglior Attrice – Emma Stone Miglior Sceneggiatura Non Originale – Will Tracy Miglior Colonna Sonora (Musica Originale) – Jerskin Fendrix #BugoniaIlFilm [1/2] x.com