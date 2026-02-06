Emergenza cinghiali | depositato esposto-denuncia presso i Carabinieri Forestali di Cerreto Sannita

I Carabinieri Forestali di Cerreto Sannita hanno ricevuto un esposto-denuncia riguardo all’emergenza cinghiali nella zona. Giuseppe Fappiano, portavoce dell’Associazione naturalistica “ORME”, ha depositato ufficialmente la denuncia, chiedendo interventi immediati per limitare i danni causati dagli ungulati. La situazione si fa sempre più critica, con residenti e agricoltori che chiedono misure concrete per contenere il problema.

Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Giuseppe Fappiano, Portavoce Associazione naturalistica “ORME”. Sotto accusa il Ministero dell’Ambiente, il Ministero dell’Agricoltura, l’ISPRA e la Regione Campania per disastro ambientale procurata, attentato alla pubblica incolumità e la quasi definitiva estinzione funzionale e biogenetica del cinghiale autoctono italico (Sus scrofa meridionalismajori). Il 4 febbraio ho formalmente depositato presso il Comando Stazione Carabinieri Forestale di Cerreto Sannita un articolato esposto-denuncia indirizzato alle Procure della Repubblica di Benevento, Napoli e Roma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Emergenza cinghiali: depositato esposto-denuncia presso i Carabinieri Forestali di Cerreto Sannita Approfondimenti su Cerreto Sannita Carabinieri di Cerreto Sannita, controlli Straordinari: intensificata l’attività preventiva Nella settimana appena conclusa, i Carabinieri di Cerreto Sannita hanno rafforzato i controlli sul territorio, coinvolgendo anche una squadra speciale del 11° Reggimento “Puglia”. Emergenza cinghiali, l’associazione Orme denuncia: “Situazione ormai insostenibile” L’associazione Orme ha presentato un esposto ai Carabinieri Forestali di Cerreto Sannita, denunciando che la situazione dei cinghiali è ormai fuori controllo. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Cerreto Sannita Argomenti discussi: Emergenza cinghiali, l’associazione Orme denuncia: Disastro ambientale e pericolo per i cittadini. Emergenza cinghiali, l’associazione Orme denuncia: Disastro ambientale e pericolo per i cittadiniUn esposto-denuncia formale è stato depositato presso il Comando Stazione dei Carabinieri Forestali di Cerreto Sannita per accertare presunte gravi responsabilità nella gestione della fauna selvatica, ... ntr24.tv Emergenza cinghiali: incontro urgente a GeraceRecepire le istanze di agricoltori, imprenditori, cacciatori e cittadini per avviare tutte le iniziative utili a porre fine all’emergenza cinghiali che da tempo affligge i nostri territori. Questo lo ... rainews.it Nel 2025 più di 81mila controlli dei Carabinieri Forestali. Latina maglia nera per gli incendi boschivi facebook Carabinieri forestali, in Piemonte oltre 50mila controlli nel 2025. Comandate Cappello: "Trend in aumento per i reati ambientali" #ANSA x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.