Emergenza cinghiali | depositato esposto-denuncia presso i Carabinieri Forestali di Cerreto Sannita

Da anteprima24.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri Forestali di Cerreto Sannita hanno ricevuto un esposto-denuncia riguardo all’emergenza cinghiali nella zona. Giuseppe Fappiano, portavoce dell’Associazione naturalistica “ORME”, ha depositato ufficialmente la denuncia, chiedendo interventi immediati per limitare i danni causati dagli ungulati. La situazione si fa sempre più critica, con residenti e agricoltori che chiedono misure concrete per contenere il problema.

Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Giuseppe Fappiano, Portavoce Associazione naturalistica “ORME”. Sotto accusa il Ministero dell’Ambiente, il Ministero dell’Agricoltura, l’ISPRA e la Regione Campania per disastro ambientale procurata, attentato alla pubblica incolumità e la quasi definitiva estinzione funzionale e biogenetica del cinghiale autoctono italico (Sus scrofa meridionalismajori). Il 4 febbraio ho formalmente depositato presso il Comando Stazione Carabinieri Forestale di Cerreto Sannita un articolato esposto-denuncia indirizzato alle Procure della Repubblica di Benevento, Napoli e Roma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

