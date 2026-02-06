Emanuele Filiberto di Savoia rivela di aver varcato più volte il confine italiano in modo clandestino prima del 2002. Il principe ha ammesso di aver fatto entrate segrete nel paese, rompendo il silenzio su un capitolo fino ad ora nascosto della storia della famiglia Savoia. Le sue parole svelano dettagli inediti su esilio e viaggi clandestini, lasciando spazio a molte domande su quanto sia realmente successo negli anni passati.

Il velo di segretezza che per decenni ha avvolto i movimenti della famiglia Savoia durante l'esilio si sta sollevando, rivelando una realtà fatta di blitz rapidi e confini valicati in silenzio. Emanuele Filiberto, in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha confermato quanto molti sospettavano da tempo: il divieto costituzionale d'ingresso nel territorio italiano per i discendenti maschi di Casa Savoia non è mai stato un ostacolo insormontabile, bensì una regola infranta con sistematica nostalgia.

© Novella2000.it - Emanuele Filiberto di Savoia e i segreti dell’esilio: “Siamo entrati in Italia molte volte”

Emanuele Filiberto rivela che l’esilio dei Savoia non è mai stato rispettato davvero.

Emanuele Filiberto ha rivelato che l’esilio dei Savoia fu più volte violato.

