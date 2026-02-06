elvin brandhi quando suono cade una barriera della mente

La musicista indiana Elvin Brandhi ha spiegato che per lei suonare significa abbattere le barriere mentali. In un’intervista ha detto che si tratta di disidentificarsi dai ruoli sociali e di uscire dalla propria pelle, per arrivare alla purezza delle sensazioni. Un modo per liberarsi da ogni cliché e ascoltare le cose senza filtri.

Musica Intervista alla sperimentatrice gallese, sarà dal vivo sabato a Brescia e domenica a Roma, dove inaugurerà la rassegna Klang: Toys. Il nomadismo, la comunità underground, il senso delle collaborazioni «Si tratta di disidentificarmi dai ruoli sociali, di uscire dalla mia propria pelle e essere nella purezza delle cose sentite. Per questo, forse, utilizzo elementi appartenenti a mondi diversi senza pregiudizi» afferma Elvin Brandhi. La musicista nata a Bridgend, in Galles, sarà in Italia per due date, sabato al MO.CA di Brescia e domenica al Teatro di Documenti di Roma. Qui inaugurerà la rassegna Klang: Toys – dove nelle prossime settimane suoneranno, tra gli altri, Sébastien Forrester, Timothée Quost e Maya Dhondt – quattro appuntamenti che intendono interrogare la natura degli strumenti, nati dal progetto curatoriale sperimentale Klang, ormai «nomade», dopo l’abbandono delle mura al Pigneto, ma non per questo meno vivo. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

