Elodie-Iannone | rottura per ultimatum Retroscena e nuove frequentazioni

La loro relazione è finita, e la causa sembra essere un ultimatum. Secondo le voci, Elodie e Iannone si sono lasciati dopo che uno dei due ha posto una condizione insostenibile. Ora, i due cercano di andare avanti, e si parla di nuove frequentazioni da entrambe le parti. La storia tra loro si è conclusa in modo rapido e deciso, lasciando molti fan sorpresi.

“La storia tra Elodie e Iannone finita per un ultimatum”. Sono queste le ultime indiscrezioni, che ormai girano sui social e in Rete, sulla rottura tra Elodie e Andrea Iannone. Lei cantante, amatissima dal pubblico, lui pilota di grande valore sportivo. A lanciare la spifferata è stato il settimanale Oggi, diretto da Andrea Biavardi. Ma quali sono i reali motivi della rottura tra Iannone ed Elodie? Secondo il settimanale Oggi la loro storia d'amore andava avanti abbastanza bene, feeling e tanti fan. Poi il settimanale ha lanciato una bomba: ci sarebbe stato un ultimatum alla cantante. La rivista, diretta da Biavardi, racconta che Iannone era pronto per costruire seriamente una famiglia e non ne aveva fatto mistero con la sua compagna. 🔗 Leggi su Iltempo.it

La storia tra Andrea Iannone ed Elodie si è conclusa dopo un ultimatum.

Elodie e Andrea Iannone si sono lasciati di colpo.

