Eliminato perché scomodo Corona ci riprova e riapre Instagram | il messaggio social

Fabrizio Corona torna su Instagram, riaprendo il suo profilo dopo che era stato eliminato. Questa volta, ha deciso di riprovare, anche se il suo account ufficiale con oltre 2,4 milioni di follower era stato chiuso. Corona ha pubblicato di nuovo, sfidando le polemiche e le discussioni che lo hanno sempre accompagnato.

Fabrizio Corona è tornato su Instagram con un nuovo profilo, dopo la chiusura del suo account ufficiale che contava circa 2,4 milioni di follower. Il nuovo profilo, al momento seguito da poche migliaia di utenti, si presenta con una bio dal tono polemico: “Trattative non ne facciamo”, con riferimenti al sito Falsissimo, a Netflix Italia e a un indirizzo email definito “official”. Nel primo post pubblicato, un video che lo ritrae mentre si allena in palestra, Corona denuncia quella che definisce una censura da parte della piattaforma. “Non per errore. Per paura”, scrive, sostenendo di non aver violato le regole ma di aver “violato equilibri” e di essere stato eliminato perché “scomodo”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - “Eliminato perché scomodo”. Corona ci riprova e riapre Instagram: il messaggio social Approfondimenti su Fabrizio Corona Fabrizio Corona sparito dai social: chiuso Instagram dopo Falsissimo Fabrizio Corona ha chiuso i suoi profili social, incluso Instagram, poco dopo aver pubblicato l’ultima puntata del suo podcast Falsissimo. Fabrizio Corona ci riprova, Falsissimo torna online: “Nuovi contenuti clamorosi”. Poi la provocazion Fabrizio Corona torna online e promette contenuti “clamorosi”. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Fabrizio Corona Fabrizio Corona ci prova e riapre Instagram dopo la chiusura per la causa di MediasetFabrizio Corona è tornato su Instagram con un nuovo profilo, dopo la chiusura del suo account ufficiale che contava circa 2,4 milioni di ... iltempo.it Fabrizio Corona, rimossi profili social e canale Youtube, caso senza precedenti, ecco perchèDa questa mattina i profili social di Fabrizio Corona non sono più raggiungibili. In particolare risulta rimosso l’account Instagram, piattaforma sulla ... ilnotiziario.net Dal nostro canale Telegram: Annuncio congiunto IDF e ISA: "L'IDF e l'ISA hanno eliminato il terrorista che ha assassinato il Caporale Noa Marciano, osservatrice dell'esercito israeliano, durante la sua prigionia nelle mani di Hamas. In risposta alla palese viola facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.