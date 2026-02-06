Eliminato perché scomodo Corona ci riprova e riapre Instagram | il messaggio social
Fabrizio Corona torna su Instagram, riaprendo il suo profilo dopo che era stato eliminato. Questa volta, ha deciso di riprovare, anche se il suo account ufficiale con oltre 2,4 milioni di follower era stato chiuso. Corona ha pubblicato di nuovo, sfidando le polemiche e le discussioni che lo hanno sempre accompagnato.
Fabrizio Corona è tornato su Instagram con un nuovo profilo, dopo la chiusura del suo account ufficiale che contava circa 2,4 milioni di follower. Il nuovo profilo, al momento seguito da poche migliaia di utenti, si presenta con una bio dal tono polemico: “Trattative non ne facciamo”, con riferimenti al sito Falsissimo, a Netflix Italia e a un indirizzo email definito “official”. Nel primo post pubblicato, un video che lo ritrae mentre si allena in palestra, Corona denuncia quella che definisce una censura da parte della piattaforma. “Non per errore. Per paura”, scrive, sostenendo di non aver violato le regole ma di aver “violato equilibri” e di essere stato eliminato perché “scomodo”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
