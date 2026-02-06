Eliminare fame e infezioni ha raddoppiato l' importanza del patrimonio genetico Togliendo di mezzo i fattori esterni la nostra eredità genetica torna a essere protagonista al 50 per cento nella corsa verso i cent' anni

Da iodonna.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La ricerca sulla longevità svela che il patrimonio genetico gioca un ruolo più grande di quanto si pensasse. Eliminando fame e infezioni, gli studi mostrano che il DNA pesa ormai circa il 50 per cento sulla nostra salute e sulla possibilità di arrivare ai 100 anni. I ricercatori insistono: la nostra vita dipende anche da come ci prendiamo cura di noi stessi, oltre ai fattori genetici.

L a nostra salute è nelle nostre mani. La scienza ce lo ha ripetuto per anni: il DNA influisce sulla durata della vita solo per un modesto 20 o 25 per cento. Il resto? Tutto merito (o colpa) delle nostre scelte: dieta, sport, fumo e l’aria che respiriamo. Tuttavia, una ricerca rivoluzionaria pubblicata recentemente sulla rivista Science suggerisce che questa “torta della longevità” vada riscritta. I geni potrebbero contare molto di più, arrivando a pesare per oltre il 50 per cento sulla nostra data di “scadenza biologica”. Ma attenzione: non è che il nostro codice genetico sia mutato nell’ultimo secolo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

eliminare fame e infezioni ha raddoppiato l importanza del patrimonio genetico togliendo di mezzo i fattori esterni la nostra eredit224 genetica torna a essere protagonista al 50 per cento nella corsa verso i cent anni

© Iodonna.it - Eliminare fame e infezioni ha raddoppiato l'importanza del patrimonio genetico. Togliendo di mezzo i fattori esterni, la nostra eredità genetica torna a essere protagonista al 50 per cento nella corsa verso i cent'anni

Approfondimenti su DNA Durata

Per Geolier Tutto è possibile: «Forse non volevo fare un pezzo con 50 Cent, io volevo essere 50 Cent»

Tra la fine dei preparativi natalizi e il ritorno a casa, in un appartamento di Milano vicino alla Stazione Centrale, ascolto per la prima volta

Oriali non ha 80 anni, ne ha 73 ed è nella Hall of Fame del calcio italiano (Jacobelli)

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su DNA Durata

Infezioni. Antibiotico-resistenza. In corso di studio una potenziale alternativa all’antibioticoUn nuovo tipo di composto potrebbe in futuro eliminare i batteri prevenendo lo sviluppo di antibiotico-resistenza, un problema che rappresenta una delle principali minacce per la salute pubblica ... quotidianosanita.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.