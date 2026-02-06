Elezioni Roma 2027 Gualtieri chiama alle armi partiti e volontari Sinistra Civica Ecologista | Noi uniti e coerenti

Tra meno di due anni, Roma si prepara di nuovo a votare. Gualtieri ha già chiamato partiti e volontari a lavorare, mentre la sinistra Civica Ecologista si presenta compatta e determinata. La corsa per il nuovo sindaco si avvicina, e le prime mosse sono già sul tavolo.

Si inizia a fare sul serio. Tra un anno e mezzo, forse anche meno, Roma tornerà al voto per eleggere il nuovo Sindaco. Roberto Gualtieri si ricandiderà e ha deciso di testare l'affidabilità e l'impegno della coalizione, almeno quella già ufficiale. Così il 9 febbraio, al teatro Brancaccio.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su Elezioni Roma 2027

Le elezioni a Roma nel 2027 si avvicinano e già si fanno i primi conti sui possibili cambiamenti all’interno della giunta di Gualtieri.

Durante la discussione sull'invio di armi in Ucraina, il leader di Italia Viva, Conte, ribadisce la coerenza della posizione del governo, mentre la Lega, inizialmente contraria, si pronuncia successivamente a favore.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Elezioni Roma 2027

Argomenti discussi: Elezioni Roma 2027, che ne sarà degli assessori di Gualtieri? Chi resta, chi va e chi arriva; Elezioni Roma 2027, Calenda asso nella manica di Meloni. La smentita: Fantasie; Sicurezza, mobilità, periferie e maggiori poteri ai municipi, ecco le priorità di Antonio Rinaldi, candidato sindaco a Roma; Calenda e il centrodestra, l’ipotesi Roma accende il dibattito.

Elezioni Roma 2027, quando si vota? La domanda anima il dibattito e disegna le varie strategieCon la nuova stagione elettorale alle porte, nei partiti a tenere banco è la data del voto. Proviamo a riassumere tutti gli scenari che, tra paure e ambizioni, si intrecciano con il voto per le elezio ... romatoday.it

Elezioni Roma 2027, Calenda asso nella manica di Meloni. La smentita: FantasieRumors e retroscena danno il leader di Azione come possibile candidato del Centrodestra, dopo il flirt milanese con Forza Italia. Ma l'ex europarlamentare e ambienti a lui vicini smentiscono categor ... romatoday.it

In vista delle elezioni comunali di Milano, Roma e Torino del 2027, oggi la maggioranza di centrodestra in commissione Affari Costituzionali al Senato approverà il disegno di legge che abolisce il ballottaggio per i comuni sopra i 15 mila abitanti. Basterà super x.com

Elezioni RSU/RLS Konecta Roma 28 Gennaio 2026 è facebook