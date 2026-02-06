Elezioni Roma 2027 Gualtieri chiama alle armi partiti e volontari Sinistra Civica Ecologista | Noi uniti e coerenti
Tra meno di due anni, Roma si prepara di nuovo a votare. Gualtieri ha già chiamato partiti e volontari a lavorare, mentre la sinistra Civica Ecologista si presenta compatta e determinata. La corsa per il nuovo sindaco si avvicina, e le prime mosse sono già sul tavolo.
Si inizia a fare sul serio. Tra un anno e mezzo, forse anche meno, Roma tornerà al voto per eleggere il nuovo Sindaco. Roberto Gualtieri si ricandiderà e ha deciso di testare l'affidabilità e l'impegno della coalizione, almeno quella già ufficiale. Così il 9 febbraio, al teatro Brancaccio.🔗 Leggi su Romatoday.it
Approfondimenti su Elezioni Roma 2027
Elezioni Roma 2027, che ne sarà degli assessori di Gualtieri? Chi resta, chi va e chi arriva
Le elezioni a Roma nel 2027 si avvicinano e già si fanno i primi conti sui possibili cambiamenti all’interno della giunta di Gualtieri.
Ultime notizie su Elezioni Roma 2027
