Elezioni Montignoso | il PD propone dialogo e partecipazione per il paese

A Montignoso, il PD apre un confronto con i cittadini. La sezione locale del partito ha avviato incontri e ascolto, cercando di coinvolgere le persone nelle decisioni sul futuro del paese. L’obiettivo è creare un percorso partecipato per le elezioni comunali del 2026, senza promesse ma con un dialogo diretto tra amministratori e cittadini.

**Montignoso, il PD propone un percorso di partecipazione per le elezioni comuni del 2026** A Montignoso, il Partito Democratico ha iniziato un percorso di ascolto e confronto con la comunità, in vista delle elezioni comunali previste per il 2026. Il movimento politico, con un impegno diretto verso il territorio, vuole dare un contributo al programma della coalizione di centrosinistra con un modello di partecipazione aperta ai cittadini, alle istituzioni locali e alle diverse realtà sociali. L'iniziativa, nata da una visione di costruzione collettiva, mira a dare valore alle energie del territorio, alle competenze locali e alle esigenze reali della città.

