Elezioni anticipate sul Settimo Quartiere deciderà il decreto regionale

Da messinatoday.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani potrebbe arrivare una svolta al Settimo Quartiere. Il Comune ha fatto sapere che sta preparando tutto in vista di possibili dimissioni del sindaco Federico Basile. Se ciò accadrà, le elezioni si terranno comunque e ci saranno dieci nuovi consiglieri circoscrizionali anche nel 2026. La decisione definitiva ancora non c’è, ma le cose si muovono.

Non è ancora detta l'ultima parola per le elezioni del Settimo Quartiere. Dal Comune in vista domani delle possibili dimissioni del sindaco Federico Basile fanno sapere che tutto è stato fatto affinché anche nel 2026 le amministrative vedano dieci nuovi consiglieri circoscrizionali nella fascia.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Federico Basile

Il Giappone si avvia alle elezioni anticipate

Il Giappone si prepara a nuove elezioni anticipate, con il primo ministro Sanae Takaichi che potrebbe decidere di sciogliere la Camera dei rappresentanti all’inizio della prossima sessione parlamentare.

Francia, mozioni di sfiducia per Lecornu: il premier minaccia elezioni anticipate

In Francia, sono state presentate mozioni di sfiducia contro Lecornu, con il premier che ha minacciato elezioni anticipate.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Federico Basile

Argomenti discussi: Le possibili dimissioni del sindaco Basile, arrivederci al 2031 per il Settimo Quartiere; Basile e le possibili dimissioni strategiche: a Messina si guarda a Salerno e ai due De Luca.

elezioni anticipate sul settimoElezioni anticipate in Giappone 2026: i candidati, i sondaggi e lo scenario politicoLeggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni anticipate in Giappone 2026: i candidati, i sondaggi e lo scenario politico ... tg24.sky.it

elezioni anticipate sul settimoGiappone, la premier Takaichi cerca il voto bulgaro, ma alle elezioni anticipate dell’8 febbraio ci sarà un nuovo partito di opposizioneLe elezioni anticipate per la Camera Bassa della Dieta nipponica (la Camera dei Rappresentanti, è quella con più potere rispetto alla Camera Alta, ovvero la ... ilfattoquotidiano.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.