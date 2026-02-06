Elezioni anticipate sul Settimo Quartiere deciderà il decreto regionale

Domani potrebbe arrivare una svolta al Settimo Quartiere. Il Comune ha fatto sapere che sta preparando tutto in vista di possibili dimissioni del sindaco Federico Basile. Se ciò accadrà, le elezioni si terranno comunque e ci saranno dieci nuovi consiglieri circoscrizionali anche nel 2026. La decisione definitiva ancora non c’è, ma le cose si muovono.

Non è ancora detta l'ultima parola per le elezioni del Settimo Quartiere. Dal Comune in vista domani delle possibili dimissioni del sindaco Federico Basile fanno sapere che tutto è stato fatto affinché anche nel 2026 le amministrative vedano dieci nuovi consiglieri circoscrizionali nella fascia.

