Elezioni anticipate | il decreti regionale potrebbe dipendere dalla scelta del Settimo Quartiere

Un’elezione anticipata potrebbe cambiare tutto per il Settimo Quartiere di Messina. Il decreto regionale, atteso per il 2026, dovrebbe ridefinire i confini dell’area, ma ancora non si sa se si terranno prima o più tardi. La decisione dipende proprio dalla scelta di anticipare le elezioni, che potrebbe mettere in discussione il futuro del quartiere e del Comune.

Un'elezione anticipata potrebbe decidere il destino del Settimo Quartiere di Messina. Il decreto regionale, previsto per il 2026, dovrà definire la nuova area circoscrizionale, ma il futuro del comune e le sue elezioni è ancora in bilico. Venerdì 6 febbraio 2026, con il sindaco Federico Basile che si prepara a lasciare il ruolo, il Comune di Messina sta cercando di definire con precisione il confine territoriale per il Settimo Quartiere. La scelta andrà a finire in una decisione regionale: se la Regione accetterà o meno la proposta del Comune, la nuova area elettorale potrebbe vedersi spostata o addirittura annullata.

