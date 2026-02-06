Eleonora Daniele si commuove in diretta ricordando Maria Rita Parsi | La terrò ogni giorno vicino a me

Durante la puntata di venerdì di Storie Italiane, Eleonora Daniele si è lasciata andare alle lacrime ricordando Maria Rita Parsi, scomparsa a 78 anni. La conduttrice ha detto che terrà sempre Maria Rita vicino a lei, dopo aver ascoltato un desiderio espresso dalla psicologa: “A Eleonora non dire mai di no, mette il cuore in tutto ciò che fa”. Un momento di grande emozione che ha coinvolto pubblico e ospiti, testimoniando il forte legame tra la conduttrice e la sua amica scomparsa.

Momento di forte emozione a Storie Italiane durante la puntata di venerdì 6 febbraio. Eleonora Daniele è scoppiata in lacrime ricordando Maria Rita Parsi, scomparsa a 78 anni, quando un ospite ha svelato un desiderio della psicologa: "A Eleonora non dire mai di no, mette il cuore in tutto ciò che fa".🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Eleonora Daniele Maria Rita Parsi morta a 78 anni, Eleonora Daniele si commuove in diretta tv: "Era mia amica, non era malata" Eleonora Daniele si emoziona in diretta tv mentre ricorda Maria Rita Parsi, scomparsa a 78 anni. “Com’è morta”. Addio a Maria Rita Parsi, l’annuncio di Eleonora Daniele in diretta Eleonora Daniele ha annunciato in diretta la morte di Maria Rita Parsi, lasciando tutti senza parole. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Eleonora Daniele Argomenti discussi: Maria Rita Parsi morta a 78 anni, Eleonora Daniele si commuove in diretta tv: Era mia amica, non era malata; Crans-Montana, Eleonora Daniele attacca i Moretti dopo la lettera d'accuse all'Italia: Vittime prese in giro; Maria Rita Parsi, sabato 7 febbraio i funerali nella chiesa di San Salvatore in Lauro a Roma; Morto Corrado Carnevale giudice ammazzasentenze che annullò la cattura di Arafat e liberò boss mafiosi. Eleonora Daniele si commuove in diretta ricordando Maria Rita Parsi: La terrò ogni giorno vicino a meMomento di forte emozione a Storie Italiane durante la puntata di venerdì 6 febbraio. Eleonora Daniele è scoppiata in lacrime ricordando Maria Rita Parsi, scomparsa a 78 anni, quando un ospite ha ... fanpage.it Maria Rita Parsi morta a 78 anni, Eleonora Daniele si commuove in diretta tv: Era mia amica, non era malataMaria Rita Parsi è morta a 78 anni, la notizia ha sconvolto Eleonora Daniele che si è commossa in diretta tv ricordando l'amica scomparsa. virgilio.it Eleonora Daniele vuota il sacco in diretta Tv facebook Sono inorridito dalla conduzione di Eleonora Daniele di #StorieItaliane x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.