Eleonora Daniele si commuove in diretta ricordando Maria Rita Parsi | La terrò ogni giorno vicino a me
Durante la puntata di venerdì di Storie Italiane, Eleonora Daniele si è lasciata andare alle lacrime ricordando Maria Rita Parsi, scomparsa a 78 anni. La conduttrice ha detto che terrà sempre Maria Rita vicino a lei, dopo aver ascoltato un desiderio espresso dalla psicologa: “A Eleonora non dire mai di no, mette il cuore in tutto ciò che fa”. Un momento di grande emozione che ha coinvolto pubblico e ospiti, testimoniando il forte legame tra la conduttrice e la sua amica scomparsa.
Momento di forte emozione a Storie Italiane durante la puntata di venerdì 6 febbraio. Eleonora Daniele è scoppiata in lacrime ricordando Maria Rita Parsi, scomparsa a 78 anni, quando un ospite ha svelato un desiderio della psicologa: "A Eleonora non dire mai di no, mette il cuore in tutto ciò che fa".🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Eleonora Daniele
Maria Rita Parsi morta a 78 anni, Eleonora Daniele si commuove in diretta tv: "Era mia amica, non era malata"
Eleonora Daniele si emoziona in diretta tv mentre ricorda Maria Rita Parsi, scomparsa a 78 anni.
“Com’è morta”. Addio a Maria Rita Parsi, l’annuncio di Eleonora Daniele in diretta
Eleonora Daniele ha annunciato in diretta la morte di Maria Rita Parsi, lasciando tutti senza parole.
Ultime notizie su Eleonora Daniele
Argomenti discussi: Maria Rita Parsi morta a 78 anni, Eleonora Daniele si commuove in diretta tv: Era mia amica, non era malata; Crans-Montana, Eleonora Daniele attacca i Moretti dopo la lettera d'accuse all'Italia: Vittime prese in giro; Maria Rita Parsi, sabato 7 febbraio i funerali nella chiesa di San Salvatore in Lauro a Roma; Morto Corrado Carnevale giudice ammazzasentenze che annullò la cattura di Arafat e liberò boss mafiosi.
Eleonora Daniele si commuove in diretta ricordando Maria Rita Parsi: La terrò ogni giorno vicino a meMomento di forte emozione a Storie Italiane durante la puntata di venerdì 6 febbraio. Eleonora Daniele è scoppiata in lacrime ricordando Maria Rita Parsi, scomparsa a 78 anni, quando un ospite ha ... fanpage.it
Maria Rita Parsi morta a 78 anni, Eleonora Daniele si commuove in diretta tv: Era mia amica, non era malataMaria Rita Parsi è morta a 78 anni, la notizia ha sconvolto Eleonora Daniele che si è commossa in diretta tv ricordando l'amica scomparsa. virgilio.it
Eleonora Daniele vuota il sacco in diretta Tv facebook
Sono inorridito dalla conduzione di Eleonora Daniele di #StorieItaliane x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.