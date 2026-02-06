Elena Di Cioccio accende il Teatro Verdi con ProPositiva 2.0

Elena Di Cioccio ha aperto questa sera il Teatro Verdi di Arezzo con lo spettacolo ProPositiva 2.0. L’evento fa parte delle iniziative del Comune di Monte San Savino, inserite nella Rete READY, e mira a promuovere attraverso il teatro valori come l’inclusione e i diritti di tutti. La sala era piena e il pubblico ha seguito con attenzione, mentre l’artista ha portato sul palco un messaggio forte e diretto.

Arezzo, 6 febbraio 2026 – Elena Di Cioccio accende il Teatro Verdi con ProPositiva 2.0 Lo spettacolo rientra nelle iniziative del Comune di Monte San Savino all'interno della Rete READY, per affermare attraverso il teatro i valori di inclusione, consapevolezza e pari diritti, in collaborazione con Officine della Cultura. Una voce fuori dal coro per una risata che spiazza. Mercoledì 11 febbraio alle 21:15 il Teatro Verdi di Monte San Savino ospita "ProPositiva 2.0", il monologo di e con Elena Di Cioccio: un viaggio ironico, diretto e profondamente umano dentro le fragilità, trasformate in forza, con leggerezza e consapevolezza.

