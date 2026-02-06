Effetto Crans-Montana locale privo di estintori sequestrato in pieno centro

A Caserta, un locale per eventi è stato chiuso e sequestrato perché non aveva gli estintori in regola. La polizia ha trovato il locale privo di dispositivi antincendio e ha deciso di intervenire immediatamente. La situazione si è verificata nel centro della città, creando non poca preoccupazione tra i gestori di altri locali.

L'effetto Crans-Montana si fa sentire anche a Caserta dove un locale per eventi è stato sequestrato perché sprovvisto di estintori. Il provvedimento del Questore Andrea Grassi arriva al termine di un'attività congiunta, che ha visto l'impiego della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza.

