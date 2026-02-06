Efes resiste all' assalto e blocca lo Zalgiris Olimpia e Virtus brillano

L’Anadolu Efes ha vinto in casa contro lo Zalgiris con il punteggio di 92-82. La partita è stata intensa, con i turchi che sono riusciti a resistere all’assalto degli avversari e a portare a casa la vittoria. Questa vittoria arriva dopo una settimana di buoni risultati, che rinvigoriscono il team in un momento difficile. Le altre squadre come Olimpia e Virtus hanno invece brillato in questa giornata di basket.

Una sfida a ritmo elevato ha visto l'Anadolu Efes imporsi sullo Zalgiris per 92-82, completando una settimana di alto rendimento e rinvigorendo un momento positivo maturato anche nelle uscite precedenti contro Bayern Monaco e Barcellona. Spinte dal morale derivante dall'episodio contro Valencia, le pugliesi hanno mostrato continuità offensiva, chiudendo con una notevole produzione di tiri pesanti e assist che hanno tenuto viva l'efficacia del reparto offensivo per larghi tratti. l'inizio è stato ai massimi livelli: Efes ha aperto con 55 da tre e nei primi cinque minuti è avanti 17-12, chiudendo il primo quarto 25-24 con una prova dall'arco 79.

