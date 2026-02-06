Educatamente 2.0 Iss e Sapienza insieme per formare operatori sanitari insegnanti e genitori contro il cyberbullismo Le parole feriscono come armi | video

Il progetto “Educatamente 2.0”, promosso dall’Iss e dalla Sapienza, mira a insegnare a operatori sanitari, insegnanti e genitori come riconoscere e contrastare il violento fenomeno del cyberbullismo. Attraverso strumenti come la realtà virtuale e la formazione online, le istituzioni vogliono coinvolgere più categorie di adulti, per fermare le parole che feriscono come armi. Le scuole si preparano a usare queste tecniche innovative, mentre famiglie e sanitari partecipano a corsi specifici. L’obiettivo è creare un rete di persone più cons

Usare la realtà virtuale e la formazione a distanza per affrontare il cyberbullismo, coinvolgendo scuole, famiglie e operatori sanitari. È questo l’obiettivo di Educatamente 2.0, progetto pilota finanziato nell’ambito del programma Ccm del Ministero della Salute e coordinato dal Dipartimento di Prevenzione della Asl Roma 1 insieme al Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell’Istituto Superiore di Sanità e al Dipartimento di Psicologia della Sapienza Università di Roma. L'articolo Educatamente 2.0, Iss e Sapienza insieme per formare operatori sanitari, insegnanti e genitori contro il cyberbullismo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Oltre 5mila insegnanti, genitori e operatori sanitari partecipano a un nuovo progetto per combattere il cyberbullismo.

Educatamente 2.0: realtà virtuale e formazione contro il cyberbullismo; Cyberbullismo, parte Educatamente 2.0: realtà virtuale a scuola; Bellantone (Iss), 'l'ambiente digitale è diventato una determinante di salute'.

