Ecco tutte le scuole medie che partecipano

Questa mattina sono arrivate le prime scuole che parteciperanno al Campionato di Giornalismo-Cronisti in Classe. Sono in tutto undici istituti di diverse zone della provincia di Reggio Emilia, pronti a sfidarsi con articoli e reportage. Tra le partecipanti ci sono le scuole medie Papa Giovanni XXIII di Castellarano, Antonio Allegri di San Martino in Rio, Carlo Levi di Campegine, e altre ancora. Gli studenti si preparano a raccontare le loro storie e a mettere in mostra le loro capacità giornalistiche.

Quest’anno a partecipare al progetto Campionato di Giornalismo-Cronisti in Classe sono le scuole medie Papa Giovanni XXIII di Castellarano, Antonio Allegri di San Martino in Rio, Carlo Levi di Campegine, Enrico Fermi di Rubiera, Dante Alighieri e Maria Ausiliatrice di Bibbiano, Lelio Orsi di Novellara, Ezio Comparoni di Bagnolo; Alessandro Manzoni, Sandro Pertini 2, Antonio Fontanesi, Galileo Galilei (succursale Massenzatico) e Don Pasquino Borghi (Rivalta) di Reggio Emilia. Nella scorsa edizione – durante la festa di premiazione al Centro Internazionale Loris Malaguzzi – a salire sul gradino più alto del podio è stata la scuola Enrico Fermi di Rubiera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ecco tutte le scuole medie che partecipano Approfondimenti su Campionato Giornalismo Indicazioni nazionali 2026: dall’introduzione sperimentale del latino alle medie al rafforzamento delle discipline STEM. Ecco tutte le novità [LO SPECIALE] Le nuove Indicazioni nazionali 2026 introducono importanti novità per il sistema scolastico italiano, tra cui l’introduzione sperimentale del latino alle medie e il rafforzamento delle discipline STEM. Giornata delle Piccole e Medie Imprese: le aziende incontrano le scuole salernitane Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Cartelle per le scuole medie: le migliori opzioni Ultime notizie su Campionato Giornalismo Argomenti discussi: Ecco tutte le scuole medie che partecipano; Maturità 2026: ecco tutte le materie dello scritto e dell'orale; Ecco le materie dell’orale e le commissionio per la maturità 2026; Seconda prova scritta della Maturità: ecco tutte le materie scelte. Ecco tutte le scuole medie che partecipanoQuest’anno a partecipare al progetto Campionato di Giornalismo-Cronisti in Classe sono le scuole medie Papa Giovanni XXIII di Castellarano, ... ilrestodelcarlino.it Ufficiali gli accorpamenti di 16 scuole toscane: a Firenze nasce il liceo classico Galileo Michelangiolo. Ecco quali sono le altreLe modifiche alla rete scolastica adottate dal commissario nominato dal Ministero dell'Istruzione, il direttore dell'Ufficio scolastico regionale Luciano Tagliaferri, sono state recepite e ufficializz ... corrierefiorentino.corriere.it Sportivi e scuole in festa per il passaggio della fiamma olimpica. Tutte le foto e i video #legnanonews facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.