Ecco il decreto anti violenze | fermo di 12 ore 3 anni per le lame

Il governo Meloni ha approvato un nuovo decreto per rafforzare la sicurezza. Prevede un fermo di 12 ore per chi commette violenze e fino a tre anni di carcere per chi usa lame o coltelli. Il provvedimento mira a fermare le baby gang e i gruppi di picchiatori, con misure più dure per le forze dell’ordine e un giro di vite contro la violenza urbana. Le nuove regole sono state annunciate questa mattina, promettendo un intervento deciso contro i comportamenti più violenti in città.

Pugno duro contro picchiatori rossi e baby gang. Maggiori tutele per le forze dell'ordine. Il governo Meloni vara il pacchetto sicurezza. Due provvedimenti, un decreto legge e disegno di legge, per dare una sterzata decisiva sul fronte sicurezza. Le due misure cardine dell'intervento dell'esecutivo sono il fermo di 12 ore (con possibilità del pubblico ministero di revocarlo) per soggetti ritenuti pericolosi in caso di manifestazioni pubbliche e una maggiore tutela per forze dell'ordine e chi agisce per legittima difesa. Rientra nel maxi pacchetto la stretta contro i coltelli. Due provvedimenti legislativi, arrivati - come spiega il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi - dopo un'ampia interlocuzione con il Quirinale.

