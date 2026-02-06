Ecco chi rema contro l' Italia che fa

La scena politica italiana si divide ancora una volta tra chi cerca di rafforzare il ruolo del paese nel mondo e chi invece sembra remare contro. In un momento in cui l’Italia avrebbe tutte le carte in regola per mostrare il suo potenziale attraverso eventi internazionali e iniziative culturali, ci sono forze che ostacolano questa strada. La differenza tra chi costruisce e chi ostacola diventa evidente, lasciando intendere che c’è ancora molto da fare per far emergere la vera forza del paese.

Una nazione è grande quando sa costruire eventi internazionali, mostrare la sua capacità di fare, usare il soft power della conoscenza. L'Italia ha tutte queste qualità e le Olimpiadi invernali di Milano -Cortina che si aprono oggi ne saranno l'ennesima prova. Quello che non funziona è il sistema istituzionale, lo sappiamo tutti che c'è bisogno di riforme profonde, incisive, e quella della giustizia - come dimostra la cronaca di questi giorni - è la più urgente. La magistratura si muove come un contro -potere, dall'inizio della legislatura ha dispiegato una strategia per demolire il programma del governo, i tribunali hanno cercato di smontare le norme sull'immigrazione (e perfino gli accordi internazionali), sulle grandi opere (altro capitolo fondamentale per una nazione trasformatrice e esportatrice) la Corte dei Conti ha imposto lo stop al Ponte sullo Stretto; sulla sicurezza la polizia arresta e i giudici scarcerano.

Biffi di Assolombarda sottolinea l'importanza del Mercosur come opportunità per le imprese italiane.

Italo Bocchino è una figura nota nel panorama politico italiano.

Orlando Furioso di Ludovico Ariosto | Audiolibro Integrale Parte 5 di 5

