È un bene stimolare senso critico e curiosità

Il presidente della Cna, Trillini, spiega perché l’associazione ha deciso di sostenere i Campionati di Giornalismo del Resto del Carlino. «Vogliamo stimolare il senso critico e la curiosità dei giovani», dice. Per loro, il progetto rappresenta un’occasione di avvicinarsi al mondo dell’informazione in modo diretto e pratico. La Cna crede nel valore educativo di questo tipo di iniziative, che aiutano le nuove generazioni a capire meglio cosa succede intorno a loro.

Presidente Trillini, la Cna ha deciso di sposare i Campionati di Giornalismo. Cosa vi ha spinto ad essere al fianco di questo progetto? "Abbiamo scelto di sostenere il progetto del Resto del Carlino perché crediamo profondamente nel valore educativo dell’informazione e nel dialogo con le nuove generazioni. I Campionati di Giornalismo stimolano senso critico, curiosità e partecipazione attiva, elementi fondamentali per formare cittadini consapevoli. Da associazione più rappresentativa della nostra provincia sentiamo la responsabilità di essere al fianco di iniziative che aiutino i ragazzi a comprendere la realtà che li circonda, a raccontarla e ad avere uno sguardo attento e consapevole su ciò che accade intorno a noi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Bcc ravennate, forlivese e imolese si impegna ancora a sostenere i giovani giornalisti.

Fabrizio Del Gobbo, presidente della Fondazione Orchestra Regionale delle Marche, insiste: portare un quotidiano cartaceo tra i giovani è fondamentale.

