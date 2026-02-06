È tornata con un ginocchio in titanio per questo momento la quinta e ultima Olimpiade della sua carriera Neanche un infortunio del genere può fermarla
Lindsey Vonn torna a gareggiare, anche se con un ginocchio in titanio. La campionessa ha deciso di affrontare la sua ultima Olimpiade, nonostante un grave infortunio al crociato. I fan sono rimasti senza parole vedendo il video dei suoi allenamenti, durissimi ma portati avanti con determinazione. La sportiva non si arrende e dimostra di essere ancora una vera guerriera.
L indsey Vonn lascia senza parole i fan e posta sui social un video dei suoi allenamenti, durissimo nonostante la rottura del crociato. La regina delle nevi non ha intenzione di indietreggiare: nonostante i gravi problemi al ginocchio, la campionessa statunitense sarà regolarmente al cancelletto di partenza delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, pronta a sfidare ancora una volta le leggi della medicina. Lindsey Vonn, la campionessa e la star. guarda le foto Leggi anche › Lindsey Vonn, crociato rotto: cosa comporta l’infortunio (e perché può ancora gareggiare) Lindey Vonn, allenamento durissimo: pesi e salti con il tutore. 🔗 Leggi su Iodonna.it
