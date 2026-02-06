È tornata con un ginocchio in titanio per questo momento la quinta e ultima Olimpiade della sua carriera Neanche un infortunio del genere può fermarla

Da iodonna.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lindsey Vonn torna a gareggiare, anche se con un ginocchio in titanio. La campionessa ha deciso di affrontare la sua ultima Olimpiade, nonostante un grave infortunio al crociato. I fan sono rimasti senza parole vedendo il video dei suoi allenamenti, durissimi ma portati avanti con determinazione. La sportiva non si arrende e dimostra di essere ancora una vera guerriera.

L indsey Vonn lascia senza parole i fan e posta sui social un video dei suoi allenamenti, durissimo nonostante la rottura del crociato. La regina delle nevi non ha intenzione di indietreggiare: nonostante i gravi problemi al ginocchio, la campionessa statunitense sarà regolarmente al cancelletto di partenza delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, pronta a sfidare ancora una volta le leggi della medicina. Lindsey Vonn, la campionessa e la star. guarda le foto Leggi anche › Lindsey Vonn, crociato rotto: cosa comporta l’infortunio (e perché può ancora gareggiare) Lindey Vonn, allenamento durissimo: pesi e salti con il tutore. 🔗 Leggi su Iodonna.it

200 tornata con un ginocchio in titanio per questo momento la quinta e ultima olimpiade della sua carriera neanche un infortunio del genere pu242 fermarla

© Iodonna.it - È tornata con un ginocchio in titanio per questo momento, la quinta e ultima Olimpiade della sua carriera. Neanche un infortunio del genere può fermarla

Approfondimenti su Lindsey Vonn

Infortunio Gatti, operazione al ginocchio riuscita. Il difensore può sorridere: adesso è arrivato il momento di recuperare

Braglia sicuro sulla Juve: «C’è un grande problema in questo momento ma non si può fare altrimenti». La sua analisi sui bianconeri

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Lindsey Vonn

Argomenti discussi: Spread ai minimi dal 2008: per gli operatori l’Italia è tornata attraente; Alexia a RTL 102.5: Lo show è una dichiarazione: sono tornata alle mie origini, la musica dance. Ci saranno momenti iconici con l’energia e l’ottimismo degli anni ‘90; Dopo più di tre anni, stamattina è tornata la neve a Torino; Halle Berry è tornata (finalmente): domina al cinema e in TV dopo una lunga assenza.

Baby K è tornata con Dimmi dimmi dimmiBaby K ha lanciato il nuovo singolo Dimmi dimmi dimmi. A pochi mesi di distanza dall’uscita del tormentone Follia mediterranea, l’artista è tornata con un brano che mescola sonorità reggaeton e pop. tg24.sky.it

è tornata con unSonos è tornata: ecco Amp Multi, un amplificatore a 8 canali per professionistiUn amplificatore con tecnologie di ultimissima generazione, potente e versatile per le installazioni più complesse. hdblog.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.