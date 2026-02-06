e nel castello sforzesco apre casa esselunga

Oggi apre nel Cortile delle Armi al Castello Sforzesco “Casa Esselunga”. L’evento richiama l’attenzione di molti, con apertura dalle 10 alle 19 fino al 15 marzo. È una novità che unisce l’eccezionale a ciò che è familiare per tanti milanesi.

Un evento eccezionale come le Olimpiadi si sposa con una realtà che è parte della quotidianità: da qui nasce “Casa Esselunga” che apre oggi nel Cortile delle Armi al Castello Sforzesco, fino al 15 marzo, dalle 10 alle 19. Luogo in cui si celebrano i valori che uniscono l’azienda, partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, che inaugurò il primo supermercato in Italia nel ’57, e il mondo dello sport. Primo legame: l’alimentazione, "uno sportivo deve nutrirsi bene. E il buon cibo è alla base di uno stile di vita sano – sottolinea Roberto Selva, advisor marketing e comunicazione Esselunga – Ma bisogna nutrire anche i sogni". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La neve si trasforma in arte al Castello Sforzesco di Milano, dove vengono esposte cartoline e riviste che raccontano l'evoluzione del turismo invernale.

Scopri il Castello Sforzesco di Milano attraverso una visita guidata che ripercorre la storia della città tra il Medioevo e il Rinascimento.

