E’ morta Irma Pierluca sempre nel volontariato

La morte di Irma Pierluca ha colpito la comunità di Falconara. La donna, impegnata da sempre nel volontariato, si è spenta a 80 anni. Il sindaco Stefania Signorini ha espresso grande commozione nel ricordarla, sottolineando quanto fosse importante per il territorio e le persone che aiutava ogni giorno.

E’ il sindaco di Falconara Stefania Signorini, con grande commozione, a ricordare Irma Pierluca, da sempre impegnata nel volontariato, scomparsa l’altro ieri a 80 anni. "La notizia della scomparsa di Irma Pierluca mi ha colpita profondamente, prima ancora che come sindaco, come persona – dice il sindaco -. Con Irma c’era un rapporto diretto, fatto di incontri, di sorrisi, di lavoro condiviso nelle tante iniziative che hanno animato Castelferretti negli anni. Le numerose foto che ci ritraggono insieme raccontano bene chi era Irma: il suo sorriso era il segno più autentico di disponibilità verso gli altri e della gioia con cui si metteva al servizio della comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - E’ morta Irma Pierluca, sempre nel volontariato Approfondimenti su Irma Pierluca Addio a Irma Pierluca. Ha fatto del volontariato uno stile di vita Il sindaco di Falconara Marittima, Stefania Signorini, ha dato l’ultimo saluto a Irma Pierluca, morta mercoledì a 80 anni. Volontariato in Lombardia, pericolo di fuga: sempre meno angeli organizzati. “I giovani? Partecipazione liquida” Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Irma Pierluca Argomenti discussi: E’ morta Irma Pierluca, sempre nel volontariato; Addio a Irma Pierluca. Ha fatto del volontariato uno stile di vita; Falconara, addio a Irma Pierluca. La sindaca: Grazie di tutto; Addio a Irma Pierluca: Non dimenticheremo il suo esempio. E’ morta Irma Pierluca, sempre nel volontariatoE’ il sindaco di Falconara Stefania Signorini, con grande commozione, a ricordare Irma Pierluca, da sempre impegnata nel volontariato, ... ilrestodelcarlino.it Addio a Irma Pierluca. Ha fatto del volontariato uno stile di vita x.com Viene a mancare all’affetto dei suoi cari Irma Pierluca 04/02/2026 È possibile inviare un messaggio di cordoglio ai congiunti cliccando sulla foto. https://www.onoranzefunebripieroni.it/p=4242 facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.