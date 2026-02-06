Elf Beauty è ottimista e alza le previsioni annuali

E.l.f. Beauty si aspetta di crescere quest’anno. Il marchio americano, noto per i prodotti di bellezza a basso costo, ha annunciato di puntare a ricavi superiori alle stime. La società si dice ottimista e vede un anno positivo davanti a sé, anche se non ha ancora diffuso cifre precise. La notizia arriva mentre il mercato della bellezza continua a mostrare segnali di ripresa.

Il brand beauty low cos tra i più famosi al mondo lancia un’ottimistica previsione sui ricavi annuali. E.l.f. Beauty, dopo aver battuto le stime di Wall Street sui risultati del terzo trimestre (diffusi mercoledì), ha rivisto al rialzo le previsioni. Ha infatti considerato la domanda per i suoi cosmetici a prezzi accessibili, rimasta forte nonostante l’aumento dell’incertezza economica e tariffaria. Infatti il titolo è salito di circa il 12% a mercati chiusi. E.l.f. Beauty, stime al rialzo per il 2026. Il brand, fresco di acquisizione di Rhode di Hailey Bieber, ha anche ampliato la distribuzione nei rivenditori sia online che fisici. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - E.l.f. Beauty è ottimista e alza le previsioni annuali Approfondimenti su E.l.f. Beauty Previsioni annuali in aumento per Ulta Beauty Ulta Beauty rivede al rialzo le previsioni annuali grazie a una crescente domanda di prodotti di trucco e cura della pelle, in particolare durante la stagione delle festività natalizie. I prodotti beauty che hanno segnato il 2025 secondo le beauty editor di Vanity Fair Nel 2025, i prodotti beauty hanno lasciato un'impronta significativa grazie alle tendenze e alle innovazioni più rilevanti. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. PROVO NOVITA' ASTRA, REVOLUTION, ELF Ultime notizie su E.l.f. Beauty Argomenti discussi: Elf Beauty alza l'outlook annuale; Gli EPS di ELF Beauty hanno battuto le aspettative per 0,54$, il fatturato supera le previsioni; Rhode supera 360 milioni di ricavi e traina il business di E.l.f. beauty (+38%); Elf Beauty alza le previsioni annuali grazie alla domanda per i prodotti accessibili. E.l.f. Beauty è ottimista e alza le previsioni annualiIl brand beauty low cos tra i più famosi al mondo lancia un’ottimistica previsione ... msn.com Rhode supera 360 milioni di ricavi e traina il business di E.l.f. beauty (+38%)Il brand fondato da Hailey Bieber si conferma il motore di crescita del gruppo americano. Che, dopo l’acquisto del marchio per 1 miliardo di dollari, chiude il trimestre con vendite a 489,5 milioni e ... milanofinanza.it Buonasera, ho voglia di leggere un bel libro profondo, ottimista, con un bello stile di scrittura . Cosa mi consigliate Grazie a chi mi risponderà’ facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.