e anche sul fronte sicurezza il campo largo continua a mostrare la sua insicurezza

Il settore della sicurezza resta un punto dolente per il campo largo, che continua a mostrare vulnerabilità evidenti. Non si riesce ancora a trovare una soluzione definitiva, e le tensioni tra i diversi schieramenti restano alte. La questione, infatti, non riguarda solo le forze di polizia, ma anche come il tema viene affrontato nel dibattito politico e pubblico. La sicurezza dovrebbe essere una garanzia per tutti, ma fino a ora sembra più un obiettivo sfuggente che un risultato concreto.

La sicurezza è la cornice dentro la quale ciascuno può esercitare appieno e davvero la propria libertà. Per il governo Meloni il diritto alla sicurezza rappresenta l’impronta sociale della sua agenda, perché i primi a goderne sono gli stessi che finiscono per essere i più esposti quando questa viene a mancare: i ceti popolari. Ecco perché fin dal suo insediamento il tema è stato affrontato, in più provvedimenti, a 360°: dalla tutela dei proprietari di casa dalle occupazioni a quella degli anziani nei confronti delle truffe; dalle norme anti-accattonaggio alla “bonifica” di interi quartieri dalla morsa della criminalità come è avvenuto a Caivano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

La situazione sulla sicurezza si complica nel campo largo.

Il referendum sulla Giustizia si terrà presumibilmente il weekend del 22-23 marzo.

Argomenti discussi: In VII Commissione Sanità, doppio fronte su welfare e salute: via all'economia alimentare circolare e focus sull'assistenza psicologica in oncologia; Check-up Mezzogiorno 2025: il Sud cresce, ora la sfida è rendere strutturale la ripresa; Novità sul fronte della lavorazione a peso combinato; Resident Evil Requiem: le fasi con Grace e Leon sono legate anche sul fronte del gameplay.

Favorire il ricambio generazionale anche sul fronte creativo nella modaA livello gestionale Bertelli a Versace e Tagliabue a Segna mostrano che qualcosa si muove. Lo stesso non di può dire sulle novità: l'industria del tessile-abbigliamento si concentrata sui marchi più ... ilfoglio.it

4 di sera. . "Siamo di fronte all’ennesima operazione propagandistica” L’intervento di Simona Bonafè a #4disera in merito al nuovo Decreto Sicurezza facebook

costituisce una minaccia insolita e straordinaria per la sicurezza nazionale e la politica estera di tutti i paesi, per la pace e la sicurezza internazionali e per la sopravvivenza dell'umanità di fronte alla minaccia nucleare e al cambiamento climatico, 2/3 x.com