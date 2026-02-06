Due scialpinisti sorpresi da una valanga sopra la diga di Montespluga Sondrio | uno gravissimo in ospedale

Due scialpinisti sono rimasti coinvolti in una slavina sopra la diga di Montespluga, nel territorio di Madesimo, in provincia di Sondrio. Uno di loro si trova in condizioni gravissime e ora si trova in ospedale. La valanga si è staccata mentre i due stavano salendo in quota. I soccorritori, arrivati subito, hanno estratto i feriti e li hanno trasportati in codice rosso. La zona è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso e fare le verifiche del caso.

