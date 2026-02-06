Nel mondo del vino, l’annata è diventata un elemento chiave. Due champagne e una visione raccontano come le singole annate possano definire l’identità di un vino e, di conseguenza, di un territorio. La ricerca della perfezione si concentra sulla qualità di ogni vendemmia, spiegando perché le annate vengono così curate e valorizzate.

Nel racconto del vino contemporaneo, la parola “annata” ha assunto un peso quasi assoluto ed è diventata sinonimo di identità e di verità agricola. Eppure esiste un’altra narrazione, meno lineare e più complessa, che non nega il valore del millesimo ma lo relativizza mettendolo in dialogo con il tempo lungo. È dentro questa tensione che si inseriscono le Créations de 2013 di Maison Krug, accostando Krug 2013 e Krug Grande Cuvée 169ème Edition, due champagne nati dalla stessa vendemmia ma portavoci di visioni diverse. Il 2013 in Champagne è stato un anno irregolare, segnato da una primavera fredda e piovosa, da un’estate più clemente e da una vendemmia insolitamente tardiva. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Due champagne e una visione

Approfondimenti su Due Champagne

Due ladri tentano di fuggire dal supermercato con una spesa di champagne senza pagare, forse per festeggiare il Natale in grande stile.

Filippo Champagne ha intentato una querela contro Fabrizio Corona per diffamazione, a seguito di una frase offensiva pronunciata durante una trasmissione radiofonica.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Champagne - Shorts

Ultime notizie su Due Champagne

Argomenti discussi: Il tempo come materia | Due champagne e una visione; Spumanti francesi tra produzione e mercato: Champagne e Crémant alla prova del cambiamento; Il Prosecco stacca lo Champagne: ecco i motivi di un sorpasso storico; Fabrice Bertemès, con D’Alesio Distribuzione viaggio negli Champagne della perla bianca di Reims.

Crans Montana, il soffitto del bar in poliuretano in fiamme per le candele dello champagne. Foto e video mostrano come è nato l'incendioDue foto di BFMTV raccontano meglio di tutto quegli istanti: nella prima foto, scattata nel seminterrato del Constellation, due persone tengono in mano bottiglie di champagne e spumanti. Una di loro è ... ilgazzettino.it

Aston Martin brinda con lo Champagne Bollinger: la partnership tra due iconeROMA – Aston Martin e Champagne Bollinger hanno avviato una partnership attraverso la quale, le due prestigiose maison intendono promuovere una serie di valori condivisi tra cui il rispetto delle ... repubblica.it

A Vietri sul Mare due giornate professionali tra champagne, grandi vini italiani e francesi, distillati dal mondo e le creazioni del maestro pasticcere Pietro Macellaro #ilVescovado #Notizie #Wine #Food #Eventi #VietriSulMare facebook