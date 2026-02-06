DS Catanzaro | Cissè ha avuto la possibilità di andare subito al Milan È rimasto perché …

Alphadjo Cissè avrebbe potuto andare subito al Milan, ma alla fine ha deciso di rimanere al Catanzaro. Il club di Serie B ha lasciato il giocatore in prestito fino alla fine della stagione, anche se il club rossonero aveva la possibilità di portarlo subito a Milano. La scelta del giocatore ha sorpreso gli addetti ai lavori, che si aspettavano un trasferimento immediato. Ora Cissè continua a giocare con il Catanzaro, sperando di migliorare e mostrare il suo valore prima di eventuali mosse future.

Nel corso dell'ultima sessione invernale di calciomercato il Milan ha piazzato un interessante colpo per il futuro: Alphadjo Cissè. Il club rossonero, come noto, si è inserito nell'operazione tra Hellas Verona e PSV Eindhoven, praticamente conclusa, portando il centrocampista offensivo italiano, classe 2006, in maglia rossonera. Affare concluso sulla base di 8 milioni di euro, più 1,5 milioni di euro di bonus. Il calciatore trevigiano, di origini guineane, è rimasto, però, a giocare a Catanzaro in prestito, laddove ha disputato già la prima metà di stagione. Si unirà al Milan di Massimiliano Allegri soltanto a partire dalla stagione 2026-2027. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Alphadjo Cissé ha già iniziato le visite mediche con il Milan.

Il Milan ha annunciato di aver acquistato Alphadjo Cissè, un giovane esterno offensivo nato nel 2006, attualmente in prestito al Catanzaro.

