DS Catanzaro | Cissè ha avuto la possibilità di andare subito al Milan È rimasto perché …
Alphadjo Cissè avrebbe potuto andare subito al Milan, ma alla fine ha deciso di rimanere al Catanzaro. Il club di Serie B ha lasciato il giocatore in prestito fino alla fine della stagione, anche se il club rossonero aveva la possibilità di portarlo subito a Milano. La scelta del giocatore ha sorpreso gli addetti ai lavori, che si aspettavano un trasferimento immediato. Ora Cissè continua a giocare con il Catanzaro, sperando di migliorare e mostrare il suo valore prima di eventuali mosse future.
Nel corso dell'ultima sessione invernale di calciomercato il Milan ha piazzato un interessante colpo per il futuro: Alphadjo Cissè. Il club rossonero, come noto, si è inserito nell'operazione tra Hellas Verona e PSV Eindhoven, praticamente conclusa, portando il centrocampista offensivo italiano, classe 2006, in maglia rossonera. Affare concluso sulla base di 8 milioni di euro, più 1,5 milioni di euro di bonus. Il calciatore trevigiano, di origini guineane, è rimasto, però, a giocare a Catanzaro in prestito, laddove ha disputato già la prima metà di stagione. Si unirà al Milan di Massimiliano Allegri soltanto a partire dalla stagione 2026-2027. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
