Un colonnello greco coinvolto in uno scandalo segreto. Secondo le indagini, avrebbe passato informazioni alla Cina e stava cercando di creare una rete di reclutamento tra i militari. La vicenda rivela come i droni e le questioni di difesa possano nascondere interessi nascosti e minacce internazionali. La Procura ha già disposto le prime misure, mentre il militare si trova ora sotto inchiesta.

Una testa di ponte “militare” verso la Cina, che stava per organizzare una vera e propria rete di reclutamento con altri membri delle forze armate. Un colonnello 50enne dell’aeronautica militare ellenica è stato arrestato ieri con l’accusa di spionaggio: aveva accesso ai piani di sviluppo tecnologico della Grecia e della Nato. Le manette sono scattate mentre stava per inviare un nuovo “pacchetto” di informazioni riguardanti l’alta tecnologia greca su droni e sistemi di difesa. Si tratta un ufficiale del 128° Squadrone di Addestramento alle Telecomunicazioni-Elettronica di stanza a Kavouri, già attenzionato dall’intelligence greca dell’Eyp perché aveva accesso a tutte le nuove tecnologie in fase di sviluppo delle forze armate greche. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Droni, difesa e segreti Nato. La doppia vita del colonnello greco che spiava per la Cina

Approfondimenti su Droni Difesa

Elena Santarelli ha raccontato di aver vissuto momenti difficili dopo la malattia del figlio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Droni Difesa

Argomenti discussi: Trump: Putin ha mantenuto la parola sull'accordo di non colpire l'Ucraina - Aggiornamento del 03 Febbraio delle ore 23:28; Guerra Ucraina, Putin: Russia può rispondere a qualsiasi minaccia, pronti a proroga trattato su disarmo nucleare. Mosca: infondate...; Esercito, la Procura indaga sull’appalto da 50 milioni; Ad Abu Dhabi finiti i colloqui trilaterali, Zelensky: Non facili ma proseguono - Trump: ho impedito guerra nucleare in Iran e Ucraina.

Droni, difesa e segreti Nato. La doppia vita del colonnello greco che spiava per la CinaUna testa di ponte militare verso la Cina, che stava per organizzare una vera e propria rete di reclutamento con altri membri delle forze armate. Un colonnello 50enne dell’aeronautica militare ellen ... formiche.net

Sudan: New York Times rivela base aerea segreta in Egitto per attacchi con droni turchi contro le Rsf (2)L'inchiesta attribuisce gli attacchi a droni turchi Akinci, prodotti dal gruppo Baykar, dotati di raggio d'azione e capacità di carico ... agenzianova.com

MILANO CORTINA | Anche droni, snipers e radar per la sicurezza dei Giochi olimpici invernali. Coinvolte 4.000 unità del Ministero della Difesa, previste varie zone rosse. #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/speciali/milano_cortina_2026/ facebook

Droni militari in Francia: maxi commessa per la Difesa x.com