Durante un controllo all’interno del carcere di Salerno, Spike, il cane antidroga della Polizia Penitenziaria, ha fiutato hashish e cocaina. È il secondo sequestro di sostanze stupefacenti in poche settimane, mentre gli agenti denunciano una carenza di personale che rende più difficile il lavoro quotidiano.

. Nuovo sequestro di sostanze stupefacenti all’interno della casa circondariale di Salerno (Fuorni). A far scattare il rinvenimento è stato Spike, cane antidroga in servizio con la Polizia Penitenziaria, durante un controllo in un’area interna dell’istituto. Il ritrovamento in un deposito interno. Secondo quanto riferito, l’unità cinofila ha segnalato la presenza di droga in un deposito utilizzato nell’ambito delle attività interne, consentendo agli agenti di procedere con gli accertamenti e con il sequestro del materiale. circa 100 grammi di hashish;. circa 15 grammi di cocaina.. Un quantitativo che, se finito nella disponibilità dei detenuti, avrebbe potuto alimentare dinamiche di traffico interno e creare ulteriori criticità per la sicurezza. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Droga nel carcere di Salerno: Spike fiuta hashish e cocaina, USPP denuncia carenza di agenti

Approfondimenti su Salerno Carcere

Questa mattina nel carcere di Salerno, Spike, il cane antidroga della Polizia Penitenziaria, ha trovato hashish e cocaina nascosti.

Questa mattina, un cane antidroga della Polizia Penitenziaria ha trovato hashish e cocaina in un carcere di Salerno.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Salerno Carcere

Argomenti discussi: Schede sim, cellulari e droga per lo spaccio. Arrestato un agente infedele in servizio al carcere di Rebibbia; Pacco con droga e cellulari diretto verso il carcere di Foggia, Jammer della penitenziaria intercetta drone 'corriere' - FoggiaToday; Droga e cellulari nascosti in un congelatore: maxi sequestro nel carcere di Secondigliano -; Carcere Agrigento: donna tenta di introdurre droga nascosta nella carne - Autore: Maria Genuardi | Cronaca.

Droga nel carcere di Salerno: Spike fiuta hashish e cocaina, USPP denuncia carenza di agentiNuovo sequestro di sostanze stupefacenti all’interno della casa circondariale di Salerno (Fuorni). A far scattare il rinvenimento è stato Spike, cane ... zon.it

La droga e i cellulari da 6 centimetri arrivavano in carcere con il drone – come è stato scoperto il trafficoOlbia Restano in carcere le quattro persone arrestate dalla guardia di finanza di Olbia al porto dell’Isola Bianca, con l’accusa di aver tentato di utilizzare un drone professionale per far recapitare ... msn.com

+++VIDEO+++ CELLULARI E DROGA IN CARCERE CON UN DRONE https://www.sassarinotizie.com/2026/02/05/volevano-introdurre-in-carcere-cellulari-e-droga-con-un-drone-arrestati-dalla-guardia-di-finanza/ facebook

Foggia, intercettato un drone diretto al carcere: sequestrati droga e cellulari x.com