Droandi | Dati allarmanti Medico figura insostituibile

Il presidente dell’ordine dei medici di Arezzo, Lorenzo Droandi, commenta con fermezza i dati emersi dal report “Salute Artificiale”. Secondo lui, i numeri sono preoccupanti e mostrano quanto sia difficile capire dove finisca veramente la visita medica. Droandi sottolinea che il ruolo del medico resta insostituibile, anche di fronte alle nuove tecnologie. La discussione resta aperta su come integrare l’intelligenza artificiale nel settore sanitario senza perdere di vista la qualità dell’assistenza.

"Una ricerca allarmante. Dove finisce la visita?". Durissimo il verdetto del presidente dell’ordine dei medici di Arezzo, Lorenzo Droandi, commentando con La Nazione gli esiti del report “Salute Artificiale“. Presidente, quale visita? "Ormai la visita dal medico è considerata un surplus, colpa di certe posture che da sembre combatto contro chi ha introdotto il sistema aberrante delle ’tele-visite’. Così si è attribuito al mezzo informatico la qualifica del medico, al di fuori di ogni razionalità: non c’è verso, è la persona fisica del medico che deve mettere le mani sulla pancia del cristiano". 🔗 Leggi su Lanazione.it

