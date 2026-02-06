Durante la pandemia di COVID-19, mentre molte aziende chiudevano e il mondo era in crisi, la WWE ha deciso di andare avanti con le sue trasmissioni. Drew McIntyre, tra i protagonisti di questa lotta, ha fatto vedere che anche in tempi difficili si può continuare a lottare.

Rinfreschiamoci la memoria: Quando il mondo era attanagliato dalla pandemia di COVID-19, e le aziende chiudevano i battenti, la WWE ha continuato a trasmettere i suoi show. Ciò perché i wrestler, che vanno sotto la categoria di sportivi-intrattenitori, avevano il permesso di continuare a lavorare nonostante attorno il globo si era bloccato. La WWE in quel momento navigava a vista, priva di forze fresche e con i suoi uomini di punta che erano in procinto di prendersi una pausa (Lesnar su tutti). Dunque la Compagnia aveva disperato bisogno di nuove facce, possibilmente credibili, da proiettare nella stratosfera; Drew McIntyre fu il prescelto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Drew contro tutti (e tutto)

Approfondimenti su Drew McIntyre

Drew McIntyre ha condiviso le ragioni dietro il suo recente attacco durante WWE Saturday Night’s Main Event.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Logan Paul vs Drew McIntyre The Battle Between Ego and Honor

Ultime notizie su Drew McIntyre

Argomenti discussi: La favola nera di Dolores Costello, la Dea del cinema muto nonna di Drew Barrymore; Royal Rumble 2026 – I nostri pronostici; WWE Royal Rumble 2026 ha un orario di inizio speciale anticipato nel Regno Unito su Netflix; Royal Rumble 2026 a Riad: i pronostici indicano Breakker e Morgan come vincitori con sorprese.

#wrestling #Drewmcintyre Un tifoso della WWE ha cercato di colpire Drew McIntyre durante un incontro nel backstage.: Drew McIntyre ha sorpreso tutti all’inizio della stagione 2026. Il veterano scozzese – che l’anno scorso aveva deluso le aspettative e si era l facebook