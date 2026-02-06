Dopo il Tg5 di ieri sera, è andata in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia. La trasmissione di Antonio Ricci è tornata subito dopo il telegiornale serale, come di consueto, e ora si può rivedere in replica.

Ieri sera, subito dopo la fine dell’edizione serale del Tg5, è andata in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia, il popolare tg satirico di Antonio Ricci trasmesso su Canale 5. Se non avete avuto modo di vederla in diretta, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Striscia la Notizia del 6 Febbraio in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Dove vedere la replica di Striscia la Notizia del 6 Febbraio in TV e streaming. La replica dell’ultima puntata di Striscia la Notizia si può rivedere in TV e in streaming. Tra inchieste al cardiopalma su tutto il territorio nazionale, inseguimenti ai cosiddetti furbetti e rubriche sempre apprezzate dal pubblico, il tg satirico inventato ad Antonio Ricci continua a restare uno dei programmi di punta del palinsesto Mediaset. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv

Ascolti della seconda puntata di Striscia la Notizia del 29 gennaio

