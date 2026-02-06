Dove vedere in diretta le partite tra Olimpia Virtus Asvel e Olympiacos in tv e streaming

A due settimane dalla fine della prima fase dell’Eurolega, le partite tra Olimpia, Virtus, Asvel e Olympiacos si fanno più decisive. Gli appassionati possono seguire gli incontri in diretta su tv e streaming, con molte sfide che potrebbero cambiare la posizione in classifica e decidere chi si qualificherà per il play-in. Le squadre sono sotto pressione, e ogni partita conta più che mai.

**Lead dell’articolo** A due settimane dal termine della prima parte del campionato europeo di basket, l’Eurolega ha lanciato un nuovo round di appuntamenti che mette a dura prova la classifica e l’andamento delle squadre in corsa per il play-in. Sono due le partite in programma, con un andamento decisivo per il futuro delle squadre coinvolte. **Olimpia Milano** affronterà l’**Asvel Villeurbanne**, mentre **Virtus Bologna** si sfiderà con **Olympiacos** nel corso di due gare che saranno trasmesse in diretta televisiva e streaming, a partire dalle ore 20.00, con un impegno che coinvolge il mondo della pallacanestro italiano e greco.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Olimpia Virtus

Scopri dove seguire in diretta l’atteso match tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, in programma questa sera alle 20.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Olimpia Virtus

Argomenti discussi: Dove vedere il Super Bowl 2026: tv, live streaming e ora d’inizio; Dove vedere le Olimpiadi invernali 2026 in diretta tv e in streaming; Como Atalanta in tv e streaming: dove vedere la partita; Serie A, dove seguire Bologna-Milan questa sera in diretta TV e streaming?.

Verona-Pisa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie ANell'anticipo della 24ª giornata sfida tra ultime in classifica: entrambe le squadre hanno appena cambiato allenatore ... tuttosport.com

Dove vedere Atalanta-Juventus stasera in tv: diretta gratis, scelto il canale per il quarto di Coppa ItaliaAtalanta-Juventus è il secondo quarto di finale di Coppa Italia: come vedere la sfida in diretta tv e streaming gratis, niente abbonamento. goal.com

Vi aspettiamo numerosi per vedere insieme la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali, venerdì 6 febbraio dalle 20 presso la Sala 4 Torri dell'Oratorio di Berbenno facebook

Il mio ritorno all'Allianz Cloud per vedere l'Olimpia Milano speravo finisse in modo diverso. Con Brescia ci rivedremo ai playoff. The best has yet to come. Speriamo, almeno. x.com