Questa mattina alle 9, la fiamma olimpica attraverserà le strade di Milano, partendo da Bicocca. L’ultimo passaggio prima della conclusione del percorso, che era iniziato giovedì 5 febbraio, sta attirando l’attenzione di cittadini e appassionati. La città si prepara a vivere questa giornata con entusiasmo, aspettando l’arrivo della fiaccola in vista delle prossime Olimpiadi.

Inizierà alle 9 del mattino a Bicocca l’ultimo viaggio della fiamma olimpica per le strade di Milano (iniziato nella giornata di giovedì 5 febbraio). Un percorso che terminerà in Darsena, dove la fiamma - accesa lo scorso 26 novembre - verrà riposta per poi fare il suo ingresso allo Stadio San.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Milano Olimpiadi

Oggi Milano si prepara ad accogliere la fiamma olimpica.

Oggi Monza si prepara ad accogliere la fiamma olimpica.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Terni accoglie la Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026

Ultime notizie su Milano Olimpiadi

Argomenti discussi: Dove passa (e a che ora) la fiamma olimpica a Milano; La fiamma olimpica sta per arrivare a Milano: tutte le tappe in Lombardia e il percorso in città giovedì 5 e venerdì 6 febbraio; Oggi la fiamma olimpica arriva a Monza: a che ora passa, il percorso e tutte le strade chiuse; Milano-Cortina, il viaggio della fiamma olimpica: l'etoile Manni accende il braciere in Duomo - La fiaccola olimpica arrivata in Duomo (Video).

Fiamma Olimpica a Monza: dove passa, orari, strade chiuse e percorso completo da Gallarate a Saronno e LissoneMonza Brianza, 03/02/2026. Mercoledì 4 febbraio 2026 il viaggio della Fiamma Olimpica arriva a Monza, città che chiude la cinquantanovesima tappa (la terzultima) in attesa dell'arrivo a Milano e dall' ... mentelocale.it

Passa la fiaccola olimpica in Brianza: dove, quando, le strade chiuse e chi sono i tedoforiIl 3 e 4 febbraio la fiaccola olimpica farà il suo arrivo in Brianza. Quelle in terra brianzola saranno due tappe, la 58esima e la 59, dove i tedofori attraverseranno numerosi comuni. Vediamo chi sono ... monzatoday.it

Dopo #Zanetti tedoforo a Como, la Fiaccola Olimpica arriva a Milano e passa nelle mani di #Chivu x.com

Attenzione Passa il #tedoforo #milanocortina #olimpiadi #milano facebook