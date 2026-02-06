Dove passa e a che ora la fiamma olimpica a Milano
Questa mattina alle 9, la fiamma olimpica attraverserà le strade di Milano, partendo da Bicocca. L’ultimo passaggio prima della conclusione del percorso, che era iniziato giovedì 5 febbraio, sta attirando l’attenzione di cittadini e appassionati. La città si prepara a vivere questa giornata con entusiasmo, aspettando l’arrivo della fiaccola in vista delle prossime Olimpiadi.
Inizierà alle 9 del mattino a Bicocca l’ultimo viaggio della fiamma olimpica per le strade di Milano (iniziato nella giornata di giovedì 5 febbraio). Un percorso che terminerà in Darsena, dove la fiamma - accesa lo scorso 26 novembre - verrà riposta per poi fare il suo ingresso allo Stadio San.🔗 Leggi su Milanotoday.it
