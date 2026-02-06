Dorio mozione per fare entrare la chiesa di Mandonico nel Sistema museale
Il gruppo consiliare di minoranza Dorio Futura ha presentato al Consiglio comunale una mozione finalizzata a richiedere l’inserimento della Chiesa di San Giorgio in Mandonico nel Sistema Museale della Provincia di Lecco, rete riconosciuta da Regione Lombardia e composta da 51 siti culturali.🔗 Leggi su Leccotoday.it
