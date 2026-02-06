‘Dopotutto… Balliamo’ | al Metropolitan una commedia con Todaro e la signora Santina

Da cataniatoday.it 6 feb 2026

Debutta il 15 febbraio al Teatro Metropolitan di Catania la commedia ‘Dopotutto… Balliamo’, con Todaro e la signora Santina. Lo spettacolo, che mescola risate, emozioni e danza, farà poi tappa a Messina e Palermo, portando sul palco una storia sorprendente e coinvolgente.

Debutterà il 15 febbraio al Teatro Metropolitan di Catania, e poi in replica il 21 febbraio al Teatro Annibale di Francia di Messina e il 22 marzo al Teatro Al Massimo di Palermo, ‘Dopotutto. Balliamo’, la commedia teatrale che unisce comicità, emozione e danza in un racconto sorprendente e.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

