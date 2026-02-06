‘Dopotutto… Balliamo’ | al Metropolitan una commedia con Todaro e la signora Santina

Debutta il 15 febbraio al Teatro Metropolitan di Catania la commedia ‘Dopotutto… Balliamo’, con Todaro e la signora Santina. Lo spettacolo, che mescola risate, emozioni e danza, farà poi tappa a Messina e Palermo, portando sul palco una storia sorprendente e coinvolgente.

Debutterà il 15 febbraio al Teatro Metropolitan di Catania, e poi in replica il 21 febbraio al Teatro Annibale di Francia di Messina e il 22 marzo al Teatro Al Massimo di Palermo, ‘Dopotutto. Balliamo’, la commedia teatrale che unisce comicità, emozione e danza in un racconto sorprendente e.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su Metropolitan Catania

Dopotutto… Balliamo torna sul palco del Teatro Al Massimo di Palermo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Metropolitan Catania

Argomenti discussi: Dopotutto… Balliamo con Raimondo Todaro e la signora Santina; ‘Dopotutto… Balliamo’: il 15 febbraio a Catania una commedia tra danza, ironia e rinascita con Raimondo Todaro e la sig.ra Santina; Giorno: 6 Febbraio 2026.

Dopotutto… Balliamo: il 15 febbraio a Catania una commedia tra danza, ironia e rinascitacon Raimondo Todaro e la sig.ra Santina Debutterà il 15 febbraio al Teatro Metropolitan di Catania, e poi in replica il 21 febbraio al Teatro Annibale di Francia di Messina e il 22 marzo al Teatro Al ... lavocedellisola.it

‘Dopotutto… Balliamo’: il 15 febbraio a Catania tra danza, ironia e rinascita con Raimondo Todaro e la signora SantinaDebutterà il 15 febbraio al Teatro Metropolitan di Catania, e poi in replica il 21 febbraio al Teatro Annibale di Francia di Messina e il 22 marzo al Teatro Al […] ... blogsicilia.it

Domenica 15 Febbraio 2026, alle ore 21.00, presso il Teatro Metropolitan, in Via Sant'Euplio 21, a Catania, avrà luogo lo spettacolo “Dopotutto… Balliamo”, con protagonisti Raimondo Todaro e Carmelo Caccamo nei panni della signora Santina. Maggiori info facebook