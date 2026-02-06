Dopo aver deciso di aumentare la tassa sui pacchi in arrivo dall’estero, il governo Meloni ora pensa a fare marcia indietro. Si sta valutando di sospendere temporaneamente il pagamento di 2 euro, che si applica ai piccoli pacchi provenienti da fuori Unione Europea. La mossa mira ad adeguare la tassa italiana al dazio europeo di 3 euro, che entrerà in vigore a luglio. La decisione deve ancora essere ufficializzata, ma in molti sperano in un’ulteriore modifica per alleviare i costi ai cittadini.

l Governo Meloni valuta di sospendere la tassa nazionale da 2 euro sui piccoli pacchi in arrivo da fuori Unione Europea, per allinearla al dazio europeo da 3 euro in arrivo a luglio. La mossa arriverebbe tramite emendamento al decreto Milleproroghe, ora in esame alla Camera.La tassa in.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su Governo Meloni

La tassa di 2 euro sui piccoli pacchi fino a 150 euro, prevista dall’UE per l’estate, è stata anticipata dal governo Meloni per aumentare le entrate.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Governo Meloni

Argomenti discussi: Dopo la stangata e la beffa, la tassa sui pacchi cambia ancora; Dopo la stangata e la beffa, la tassa sui pacchi cambia ancora; Treni e bus più cari: per gli abbonati arriva la stangata. In sei anni tariffe salite del 20%; Treni e autobus: arriva la stangata. Biglietti più cari, disservizi invariati.

Dopo la stangata e la beffa, la tassa sui pacchi cambia ancoraCosa cambia con la nuova (e discussa) imposizione doganale e la nuova data da segnare sul calendario con il balzello europeo per gli acquisti e-commerce ... today.it

Dopo il via libera arriva la stangata ai chatbot IA da WhatsAppNegli ultimi mesi Meta è finita sotto l'occhio attento dell'antitrust che in ultimo la obbligata a rivedere le proprie politiche per quanto riguarda le integra ... tecnoandroid.it

Dopo la stangata e la beffa, la tassa sui pacchi cambia ancora facebook

Stangata per i tifosi dell'Inter dopo quanto accaduto nell'ultima partita di Serie A vinta dai nerazzurri in casa della Cremonese, durante la quale il portiere dei grigiorossi Audero è stato colpito da un petardo lanciato dal settore ospiti #Corrieredellosport x.com