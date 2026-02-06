Dopo il ciclone Harry associazioni e sindacati | In Sicilia stagione turistica a forte rischio'
Dopo il passaggio del ciclone Harry, le associazioni e i sindacati in Sicilia lanciano l’allarme. I danni provocati dalla tempesta hanno lasciato molte zone in condizioni di crisi, con rischi seri per la stagione turistica che si avvicina. La situazione si fa preoccupante, e ora si cerca di capire come intervenire per salvare il settore.
''I danni del ciclone Harry hanno creato condizioni di estrema criticità che mettono seriamente a rischio la piena ripetibilità della stagione turistica. Chiediamo un incontro urgente per trovare soluzioni condivise a tutela dei livelli occupazionali e delle aziende''. A lanciare l'allarme, in.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Approfondimenti su Ciclone Harry
Sicilia, il turismo dopo Harry: associazioni e sindacati prevedono rischi per la stagione
La Sicilia si prepara a una stagione difficile.
Ultime notizie su Ciclone Harry
Dopo il ciclone Harry, associazioni e sindacati: In Sicilia stagione turistica a forte rischio'Chiediamo un incontro urgente per trovare soluzioni condivise a tutela dei livelli occupazionali e delle aziende''. A lanciare l'allarme, in una nota inviata a governo e parlamento regionali, sono le ... cataniatoday.it
Situazione ancora difficile a Catanzaro dopo il ciclone HarryDevono aiutarmi a riaprire adesso. Siamo due famiglie rimaste senza lavoro. A due settimane dalle mareggiate che hanno colpito violentemente la costa del catanzarese, commercianti ed imprenditori so ... ansa.it
A San Leone sbancata una duna sabbiosa dopo il Ciclone Harry. Il video #Tp24 #Notizie #Sicilia facebook
Tragiche conferme della strage nel #Mediterraneo durante il ciclone #Harry: dopo la nave Ocean Viking, anche la #Humanity1 - dopo aver effettuato due soccorsi - ha incontrato sulla sua rotta i corpi di due persone che hanno perso la vita nei naufragi dei x.com
