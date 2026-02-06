Dopo il ciclone Harry associazioni e sindacati | In Sicilia stagione turistica a forte rischio'

Dopo il passaggio del ciclone Harry, le associazioni e i sindacati in Sicilia lanciano l’allarme. I danni provocati dalla tempesta hanno lasciato molte zone in condizioni di crisi, con rischi seri per la stagione turistica che si avvicina. La situazione si fa preoccupante, e ora si cerca di capire come intervenire per salvare il settore.

''I danni del ciclone Harry hanno creato condizioni di estrema criticità che mettono seriamente a rischio la piena ripetibilità della stagione turistica. Chiediamo un incontro urgente per trovare soluzioni condivise a tutela dei livelli occupazionali e delle aziende''. A lanciare l'allarme, in.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

Sicilia, il turismo dopo Harry: associazioni e sindacati prevedono rischi per la stagione

La Sicilia si prepara a una stagione difficile.

